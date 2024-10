Banco fez bem? 'Maurício fez Veiga acordar', diz Danilo Lavieri

A competição pela titularidade no Palmeiras ajudou Raphael Veiga a voltar à sua melhor forma, analisou o colunista Danilo Lavieri, em participação na Live do Palmeiras nesta terça (22).

A chegada do Maurício, acho que faz o Veiga acordar porque, para mim é até natural, não tem como imaginar que o Veiga vá fazer três, quatro anos no melhor da forma depois de ter sido convocado, depois de ter proposta da Europa recusada, de ter sido campeão, de ter conquistado prêmio individual. Chega uma hora que o cara precisa de uma novidade.

Danilo Lavieri

Para Danilo, a chegada de Maurício - e o bom desempenho do ex-meia do Inter - foi a novidade que Veiga precisava para melhorar o próprio rendimento. O colunista entende que era natural esperar uma queda do camisa 23, levando-se em conta que ele já alcançou muitos objetivos pelo Palmeiras.

