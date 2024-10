Atlético-MG vence o River com dois de Deyverson e fica mais perto da final da Libertadores

Na noite desta terça-feira, o Atlético-MG deu um importante passo rumo à final da Libertadores. Na Arena MRV, o Galo contou com dois gols do atacante Deyverson para vencer por 3 a 0 o River Plate, no jogo de ida da semifinal da competição internacional. O camisa 9 ainda deu assistência a Paulinho, que cravou o terceiro tento.

Agora, o Atlético-MG leva uma confortvável vantagem para o duelo de volta, já que pode perder por dois gols de diferença e, mesmo assim, estará na grande decisão. A segunda perna acontece na próxima terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Em caso de empate no agregado, o duelo irá aos pênaltis.

Antes, o Galo volta aos gramados pelo Campeonato Brasileiro. A equipe mineira encara o Internacional, na Arena MRV, às 19h deste sábado. Já o River Plate, na sexta-feira, visita o Defenda y Justicia, às 21h, pela 19ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino.

OS GOLS

O Atlético-MG inaugurou o marcador aos 22 minutos do primeiro tempo. Hulk escorou a bola após um lançamento do campo de defesa feito por Lyanco, e a sobra ficou com Deyverson. O camisa 9, dentro da área, driblou Armani e empurrou para o fundo das redes.

O segundo gol do Atlético-MG saiu aos 25 minutos do segundo tempo. Guilherme Arana, pelo lado esquerdo do campo de ataque, carregou a bola e tocou para Deyverson, em profundidade. O atacante dominou e bateu cruzado rasteiro, no canto, sem chances para Armani.

Três minutos depois, Deyverson recebeu na grande área, protegeu a bola da marcação e ajeitou para Paulinho, que, de fora da área, finalizou com a perna direita, de primeira. A bola, antes de entrar, contou com desvio na marcação, o que tirou Armani da jogada.