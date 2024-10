Às vésperas de semifinal, Corinthians inscreve Alex Santana e Héctor Hernández na Sul-Americana

O Corinthians terá duas novidades para o jogo desta quinta-feira, diante do Racing, pela semifinal da Sul-Americana. Isso porque, nesta terça-feira, às vésperas da partida, o clube inscreveu mais dois jogadores na competição: o volante Alex Santana e o atacante Héctor Hernández.

A dupla havia ficado de fora da lista de inscritos para as quartas de final, já que a Conmebol permite só três trocas na relação antes desta fase. À época, o Timão decidiu incluir José Martínez, André Carillo e Memphis Depay.

Agora visando a semifinal, Alex Santana e Héctor Hernández entraram nas vagas de dois atletas revelados na base do clube: Vitor Meer e Guilherme Biro. O primeiro já deixou o Corinthians e, atualmente, defende o Apoel, do Chipre. O segundo, por sua vez, foi emprestado ao Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos.

Alex Santana já jogou a Sul-Americana neste ano, à serviço do Athletico-PR. Porém, como ele só atuou na fase inicial do torneio, o regulamento da Conmebol permite que ele entre em campo no mata-mata. Ele se recuperou da lesão na coxa e está à disposição do técnico Ramón Díaz.

Já Héctor Hernández chegou em meados de agosto, mas teve poucas oportunidades até o momento. O jogador de 29 anos possui apenas cinco jogos disputados pelo time alvinegro, sem nenhum gol marcado.

A informação da inscrição da dupla foi publicada pelo Meu Timão e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A partida entre Corinthians e Racing está agendada para quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo é válido pela ida da semifinal do torneio.

O segundo e decisivo encontro ocorre no próximo dia 31 de outubro, também às 21h30, em Buenos Aires. O time que avançar de fase irá enfrentar na grande final o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Lanús.

Veja abaixo a lista atualizada de inscritos pelo Corinthians na Sul-Americana: