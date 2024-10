Arthur Elias explica lista com novidades e revela planos da comissão até a Copa do Mundo feminina de 2027

A Seleção Brasileira feminina terá dois compromissos no final deste mês de outubro. O Brasil enfrentará a Colômbia em dois amistosos disputados no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O primeiro deles acontece já neste sábado (26), enquanto o segundo está marcado para a próxima terça-feira (29).

A convocação do técnico Arthur Elias saiu no último dia 4 de outubro e contou com algumas novidades. O treinador optou por chamar oito jogadoras que não haviam sido chamadas por ele anteriormente: as zagueiras Isa Haas e Kaká, as meias Camilinha, Micaelly, Dudinha e Vic Albuquerque, e a atacante Gio Queiroz.

Em entrevista divulgada nesta terça-feira pelo canal oficial da CBF, o comandante da Seleção feminina explicou o porquê de ter convocado tantas caras novas. O treinador explicou que tem como objetivo observar as atletas e dar mais experiência àquelas que nunca defenderam as cores da Amarelinha.

"Nessa convocação e na próxima, o objetivo vai ser observar mais as jogadoras que eventualmente não participaram ainda do meu processo com a Seleção Brasileira desde que eu assumi, além de outras que também já participaram, mas com um volume menor. E também, claro, seguir com o grupo que teve sucesso nas Olimpíadas. Isso vai sendo elaborado por critérios, convocação a convocação, para que a gente consiga aumentar esse leque, trazer essa experiência para um grupo maior de jogadoras viverem a Seleção Brasileira. Nas próximas convocações, com a Copa América no próximo ano, o foco será na competição, que é importantíssima para nós, mas já também com todo esse processo nos preparando para a Copa do Mundo de 2027", revelou Arthur Elias.

O técnico também destacou a importância de jogar em casa durante as datas Fifas e revelou que disputar mais jogos em território brasileiro faz parte dos planos da comissão técnica nesta preparação para a Copa do Mundo feminina de 2027, que será no Brasil.

"Sempre muito bom jogar em casa, o torcedor capixaba vai ter essa experiência agora de poder acompanhar de perto a Seleção feminina. Jogar no nosso país é muito importante, faz parte do nosso planejamento até a Copa do Mundo de 2027 ter várias datas Fifas aqui no Brasil. Agora no Espírito Santo eles têm essa oportunidade, nós também. Tenho gostado muito do clima, cidade muito bonita. O estádio é muito bom também, já conheço. Esperamos que o público compareça, que o estádio esteja lotado e que a gente possa ter uma atmosfera para jogar um grande futebol e ter um resultado positivo", afirmou.

Por fim, Arthur Elias ainda ressaltou que os adversários do Brasil na preparação para as próximas competições devem seguir sendo seleções já mais consolidadas no cenário do futebol feminino mundial, com o objetivo de manter a constante evolução da Seleção.

"Nosso objetivo é esse. Fizemos uma preparação muito boa para as Olimpíadas, com competições, e aí tivemos um bom resultado. Agora, é seguir enfrentando seleções fortes. Isso sem dúvidas nos ajuda a seguir evoluindo, crescendo e tendo estímulos no nível que a gente espera para que a Seleção consiga seguir sendo protagonista nas principais competições", concluiu o treinador.