Ainda há ingressos para jogo contra o Lanus? Cruzeiro divulga parcial

O Cruzeiro divulgou, nesta terça-feira, que 54 mil ingressos já foram vendidos para o duelo contra o Lanús, da Argentina, no Mineirão, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília).

Os últimos ingressos para acompanhar o duelo no Mineirão podem ser comprados através do site ingresso.cruzeiro.com.br e no aplicativo Nação Azul. Os únicos setores do estádio com entradas disponíveis são Roxo Superior, R$ 260,00, e Camarote Vermelho, R$ 400,00.

Últimos ingressos disponíveis pra semifinal! 5??4?? mil confirmados no Mineirão! Vamos lotar a nossa casa e mostrar a nossa força. ? https://t.co/ufex7sOclX e app Nação Azul#CRUxLAN #LaBestiaNegra pic.twitter.com/R0vd3X77rt ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) October 22, 2024

Diante do Lanús, o Cruzeiro busca vaga em sua primeira final de Copa Sul-Americana na história. Já o clube argentino busca sua terceira participação na decisão da competição, depois de conquistar o título em 2013, sobre a Ponte Preta, e ficar com o vice-campeonato em 2020, contra o Defensa y Justicia.

O Cruzeiro passa por um momento de instabilidade na reta final da temporada. Além de ainda não ter vencido sob o comando de Fernando Diniz (três empates e uma derrota), a Raposa tem apenas uma vitória nos últimos sete jogos e, pelo Campeonato Brasileiro, não vence desde o dia 1 de setembro, quando derrotou o Atlético-GO (3 a 1), pela 25ª rodada.

O segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana acontece no dia 30 de outubro, quarta-feira, às 19 horas, no Estádio Ciudad de Lanús.