Vasco inicia venda de ingressos para duelo contra o Cuiabá nesta terça-feira

O Vasco entra em campo para enfrentar o Cuiabá na quinta-feira, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h (de Brasília), em São Januário. O clube divulgou que a venda de ingressos para o duelo terá início nesta terça-feira, a partir das 10h para sócios.

A comercialização para o público geral e para torcida visitante terá início também na terça-feira, a partir das 19h. Os ingressos poderão ser adquiridos até quinta-feira, às 19h45. Não haverá venda e retirada de entradas nas bilheterias.

Os ingressos podem ser comprados pelo site oficial do Vasco.

Informações sobre os ingressos para VASCO x Cuiabá ??https://t.co/sUs5R37Bfp ? Abertura da venda dos ingressos: 22/10, às 10h. ?? Não haverá venda e retirada de ingressos e retirada de gratuidades nas bilheterias. Essas operações serão exclusivamente online.#VascoDaGama pic.twitter.com/DU0PBpq2hA ? Sócio Gigante (@sociogigante) October 22, 2024

Para a partida, todos os torcedores terão que acessar ao estádio por meio de reconhecimento facial. Há gratuidade para crianças de até 11 anos, idosos e pessoas com deficiência.

Após ser eliminado na semifinal da Copa do Brasil para o Atlético-MG, o Vasco terá foco total no Brasileirão para garantir vaga em alguma competição sul-americana em 2025. Com 37 pontos em 29 partidas, o Cruzmaltino ocupa a 10ª colocação. Já o Cuiabá luta contra o rebaixamento e tem 27 tentos em 29 jogos, estando no 19ª lugar.

Veja preços e horários de compra para a partida entre Vasco e Cuiabá:

Estatuário (22/10, a partir das 10h)



Arquibancada: R$ 40 | VIP: R$ 55 | Social: R$ 70

Dinamite Eterno (22/10, a partir das 10h)



Arquibancada: check-in | VIP: check-in | Social: check-in

Gigante 5 estrelas (22/10, a partir das 11h)



Arquibancada: R$20 | VIP: R$ 27,50 | Social: R$ 35

Gigante 4 estrelas (22/10, a partir das 12h)



Arquibancada: R$24 | VIP: R$ 33 | Social: R$ 42

Gigante 3 estrelas (22/10, a partir das 13h)



Arquibancada: R$28 | VIP: R$ 38,50 | Social: R$ 49

Gigante 2 estrelas (22/10, a partir das 14h)



Arquibancada: R$32 | VIP: R$ 44 | Social: R$ 56

Norte a Sul (22/10, a partir das 14h)



Arquibancada: R$40 | VIP: R$ 55 | Social: R$ 70

Camisas Negras (22/10, a partir das 15h)



Arquibancada: R$56 | VIP: R$ 77 | Social: R$ 98

Público geral (22/10, a partir das 19h)



Arquibancada: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia)



VIP: R$ 110 (inteira) | R$ 55 (meia)



Social: R$ 140 (inteira) | R$ 70 (meia)

Visitante (22/10, a partir das 19h)



R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia)