Site americano detona vaga dada a time de Messi no Mundial: 'Ridículo'

O site americano The Athletic, veículo esportivo do New York Times, detonou a vaga dada ao Inter Miami, time de Lionel Messi e Luis Suárez, para o Mundial de Clubes de 2025.

O que aconteceu

A Fifa confirmou no último sábado (19) a presença do Inter Miami no Mundial de Clubes de 2025. A equipe de Messi ficou com a vaga após vencer o título da Supporters' Shield, troféu que é concedido ao time de melhor campanha na temporada regular da Major League Soccer (MLS), a liga americana de futebol.

"Lionel Messi no Mundial de Clubes faz sentido, mas como ele chegou lá é ridículo", diz a manchete da reportagem publicada pelo site.

A Fifa não está nem escondendo mais. Quando você está precisando desesperadamente de um grande acordo de direitos de transmissão e alguns grandes patrocinadores americanos nos próximos meses, o momento da sutileza já passou. Se tudo parece muito conveniente, é porque é exatamente isso

The Athletic

O Mundial de Clubes de 2025 será disputado entre os dias 15 de junho a 13 de julho de 2025. Ao todo, serão usados 12 estádios para receber as 63 partidas, sendo que a decisão será disputada no MetLife Stadium, em Nova York Nova Jersey.

Todos nós sabemos como Miami está apaixonado por futebol e como o Inter Miami é apoiado além da Florida por seu estilo entusiasmante de futebol. Vocês mostraram que são o melhor clube nos Estados Unidos. Portanto, estou orgulhoso por anunciar que, como um dos melhores clubes no mundo, vocês são participantes merecedores do Mundial de Clubes

Gianni Infantino, presidente da Fifa

Só falta um

Falta apenas um time para ser confirmado no Mundial de Clubes de 2025. Os outros 31 clubes da competição já são conhecidos, incluindo os brasileiros Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

A última vaga no Mundial de Clubes de 2025 depende da Copa Libertadores. Atlético-MG, Botafogo ou Peñarol podem garantir presença no torneio em caso de título. Caso o River Plate seja o campeão, o Olimpia, do Paraguai, ficará com o último posto, pelo ranking da Conmebol, uma vez que a equipe argentina já está assegurada no torneio.