Rayssa Leal dedica título do STU a técnico: 'Nunca fiz linha tão pesada'

Rayssa Leal sagrou-se tetracampeã de street do STU Rio neste domingo (20), na Barra da Tijuca (RJ). A brasileira — que possui duas medalhas olímpicas — dedicou a conquista a seu treinador Felipe Gustavo, e avaliou que talvez tenha feito sua apresentação com o nível mais alto da carreira.

Fadinha recebeu a pontuação de 82,80. A australiana Chloe Covell terminou em segundo lugar e a espanhola Daniela Terol completou o pódio.

Cada ano é uma experiência diferente. Vim para cá com a mentalidade de fazer algo que nunca tinha feito antes. Acho que nunca fiz uma linha tão pesada como fiz aqui hoje. Em todas as fases busquei dar o meu melhor e esse algo diferente para o público. Só de estar aqui mais um ano, na mesma pista, e saber que posso fazer mais é muito gratificante. Até duas horas atrás a gente estava orando para não chover mais, depois vi a galera toda secando a pista e, agora, estou aqui, toda molhada, mas de suor. Fiz tudo o que meu técnico pediu, não queria mudar nada, falei que seria do jeito dele e esse campeonato é para ele

Rayssa Leal

Trio de brasileiros no park masculino

Luigi Cini (centro) foi o campeão do park masculino no STU Pro Tour Rio Imagem: Da Luz e Julio Detefon / STU

A final do park masculina teve trio brasileiro no pódio. O título ficou com Luigi Cini, campeão com a nota 88,11. O vice foi Gui Khury, com Pedro Barros em terceiro. No street, o argentino Matías Dell Olio conquistou seu bicampeonato, seguido pelos brasileiros Gabryel Aguilar e Ivan Monteiro.

Ficamos o dia inteiro nessa apreensão, sem saber se haveria a final, mas graças a Deus aconteceu e estou feliz demais por ter vencido e de ter ao meu lado no pódio meu irmão, o Gui. Somos muito amigos mesmo e é uma realização vê-lo cada vez melhor também. Temos sete anos de diferença, somos da mesma Curitiba e estamos sempre juntos. No fim, a chuva voltou a cair e acabei sendo confirmado como campeão. Valeu muito a espera

Luigi Cini

Raicca fica em terceiro no park

Raicca Ventura (dir) ficou em terceiro lugar no park feminino do STU Pro Tour Rio Imagem: Da Luz e Julio Detefon / STU

No park, a britânica Sky Brown conquistou seu bicampeonato. Com a nota 90,50, ela desbancou a campeã olímpica nos Jogos de Paris, a australiana Arisa Trew, que terminou em segundo. A brasileira Raicca Ventura, atual campeã mundial, ficou em terceiro.

Estou feliz demais de estar no pódio com essas duas monstras, porque elas andam muito. Foi louca e bem emocionante essa final. Cada uma conseguiu fazer seis voltas, já estava bem cansada na última, mas essa é a essência do skateboarding. Queremos é andar muito e nos divertir. A gente já estava quase sem esperança, por conta de tanta chuva. Eu achava que não rolaria mais nada mesmo, porque já era noite. Daí, finalmente, parou de chover e só falei 'obrigada, meu Deus, a gente estava esperando muito por essa final'. E chegar ao pódio foi um desfecho lindo pra mim

Raicca Ventura

Mineiro da cidade de Pelé vence o paraskate streek

Kauê Augusto foi o campeão do paraskate street do STU Pro Tour Rio Imagem: Julio Detefon / STU

O campeão do paraskate street foi Kauê Augusto, de apenas 16 anos. Ele é natural de Três Corações (MG), mesma cidade do Rei Pelé. Felipe Nunes foi o segundo e David Soares o terceiro.

Fiquei bastante surpreso de já completar minha volta inteira já na primeira tentativa. Consegui acertar todas as manobras sem errar nada. Olhei para o telão e vi que minha nota já tinha subido bem em relação a do ano passado. No fim, quando percebi que tinha sido campeão do STU, fiquei bem emocionado. Meu treinador chegou a chorar junto comigo. Foi uma mistura de emoções. Infelizmente, por conta da chuva, que voltou a cair depois, acabou não tendo a final do Paraskate Park e fiquei muito triste pelos meus amigos

Kauê Augusto

Chuva quase encerra competição antes das finais

A quase ininterrupta chuva que atingiu o Rio de Janeiro neste fim de semana quase encerrou a competição antes das finais. Pelo regulamento, caso ela não desse uma trégua, seriam válidos os resultados das semifinais.

O torneio acabou retornando somente após às 21h. Os organizadores, então, optaram por realizar as disputas de street e park simultaneamente para agilizar.

Não foi possível, porém, realizar as finais do paraskate park. Isso porque a chuva retornou às 0h10. Assim, os paraskatistas da modalidade dividirão a premiação, mas não será conhecido um campeão.

Resultados finais

STREET FEMININO

1ª - Rayssa Leal (BRA) - 82,80

2ª - Chloe Covell (AUS) - 79,13

3ª - Daniela Terol (ESP) - 75,39

4ª - Pâmela Rosa (BRA) - 60,60

5ª - Miyu Ito (JAP) - 60,00

6ª - Isabelly Ávila (BRA) - 50,40

STREET MASCULINO

1º - Matias Dell Olio (ARG) - 84,76

2º - Gabryel Aguilar (BRA) - 83,16

3º - Ivan Monteiro (BRA) - 82,82

4º - Jhancarlo Gonzales (COL) - 71,94

5º - Filipe Mota (BRA) - 63,12

6º - Gin Woo (JAP) - fora da final por lesão

PARK FEMININO

1ª - Sky Brown (ING) - 90,50

2ª - Arisa Trew (AUS) - 86,67

3ª - Raicca Ventura (BRA) - 80,00

4ª - Sakura Yosozumi (JAP) - 78,98

5ª - Fernanda Tonissi (BRA) - 76,67

6ª - Yndiara Asp (BRA) - 74,33

PARK MASCULINO

1º - Luigi Cini (BRA) - 88,11

2º - Gui Khury (BRA) - 87,00

3º - Pedro Barros (BRA) - 85,50

4º - Collin Graham (EUA) - 84,00

5º - Yuro Nagahara (JAP) - 81,25

6º - Kalani Konig (BRA) - 80,07