Palmeiras divulga informações sobre a venda de ingressos para duelo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão

Após a vitória sobre o Juventude neste domingo, o Palmeiras divulgou na manhã desta segunda as informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. As equipes se enfrentam no próximo sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

A venda será iniciada nesta terça-feira, às 12h. Os sócios-torcedores Avanti a partir de poderão obter suas entradas por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br

Os sócios-torcedores terão seus descontos conforme previstos em cada plano e exclusividade na compra dos ingressos via internet até quinta-feira (24), às 10h, quando será iniciada a venda para o público em geral. A comercialização para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Para ter acesso aos descontos oferecidos pelos planos do Programa Avanti, basta o sócio torcedor selecionar um ingresso de setor contemplado por seu plano e, no procedimento de compra, ativar o seu benefício clicando em "Adicionar um desconto".

Veja informações e a tabela de preços dos ingressos para a torcida palmeirense no jogo contra o Fortaleza:

Foto: Divulgação / Palmeiras

PRÉ-VENDA AVANTI

Todos os sócios adimplentes têm direito a comprar ingresso na pré-venda Avanti, sendo os acessos priorizados de acordo com o plano e o rating:

1ª Pré-venda



Início: 22/10/2024 - 12h



- Sócios 5 estrelas (10 a 9 pontos)



- Sócios do Plano Diamante



- Sócios que também são associados do clube

2ª Pré-venda



Início: 22/10/2024 - 15h



- Sócios 4 estrelas (8 a 7 pontos)



- Sócios do Plano Platina

3ª Pré-venda



Início: 22/10/2024 - 17h



- Sócios 3 estrelas (6 a 5 pontos)



- Sócios do Plano Ouro

4ª Pré-venda



Início: 23/10/2024 - 10h



- Sócios 2 estrelas (4 a 3 pontos)



- Sócios do Plano Prata Superior

5ª Pré-venda



Início: 23/10/2024 - 13h



- Sócios 1 estrela (2 a 1 ponto (s))



- Sócios do Plano Prata

6ª Pré-venda



Início: 23/10/2024 - 16h



- Todos os sócios