Jogando como mandante, Santos nunca foi derrotado pelo Ceará; veja retrospecto

Na noite desta terça-feira, o Santos tem mais um importante compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano recebe o Ceará, a partir das 19h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 33ª rodada da competição.

O duelo contra o Ceará será de suma importância para o Santos, que vem tendo mais sorte do que juízo recentemente. Apesar da instabilidade recente, o Peixe viu o Novorizontino acumular três derrotas consecutivas e conseguiu se manter no topo da tabela, com 56 pontos. No entanto, o Sport venceu o Botafogo-SP no último domingo e igualou a pontuação do time da Baixada.

Dessa forma, o Santos precisa voltar a vencer se quiser se manter líder da Segunda Divisão. E para isso, conta com um trunfo que joga a seu favor. Atuando como mandante, o Alvinegro Praiano detém uma invencibilidade de 46 anos contra o Ceará, já que jamais perdeu para o Vozão dentro de casa.

Ao todo, como mandante, o Alvinegro Praiano enfrentou o Ceará em nove oportunidades. Neste recorte, foram cinco vitórias do Peixe e quatro empates, sem nenhum triunfo do Ceará. Tais números totalizam 70,37% de aproveitamento.

A primeira vitória santista em casa contra o Vozão foi em 1978, por 2 a 1, com gols de Nelson Borges e Juary. Depois, as equipes voltaram a se encontrar na Vila apenas em 2010, quando empataram em 1 a 1. Neymar, de pênalti, anotou o gol dos donos da casa.

A partir daí, o Santos acumulou três triunfos consecutivos atuando como mandante contra o Ceará. Em 2011, na Vila Belmiro, o Peixe venceu por 1 a 0, graças a gol de Borges. Depois, bateu o rival por 2 a 0 em 2018, no Pacaembu, com tentos de Pio (contra) e Rodrygo. Já em 2019, novamente na Baixada, bateu o Ceará por 2 a 1, com gols de Sasha e Gustavo Henrique.

Já na temporada de 2020, as equipes se enfrentaram por duas competições diferentes - primeiro na Copa do Brasil e depois pelo Brasileirão. Os dois jogos, porém, terminaram empatados: o primeiro ficou 0 a 0, enquanto o segundo acabou em igualdade de 1 a 1.

Na temporada de 2021, veio a última vitória do Santos contra o Ceará como mandante. Na Vila Belmiro, o Peixe, na época comandado por Fernando Diniz, superou a equipe cearense por 3 a 1. Jean Mota, Marinho e Kaio Jorge anotaram os gols santistas, enquanto Vina descontou para o Vozão.

Por fim, o último encontro entre Santos e Ceará com o Alvinegro Praiano jogando em casa foi em 2022. Na ocasião, os times empataram sem gols. O Peixe era comandado por Fabián Bustos, enquanto o Ceará tinha Dorival Júnior como treinador.

Agora, resta saber se o Santos conseguirá manter tal invencibilidade diante do adversário. O Peixe, porém, não terá vida fácil, já que passa por uma instabilidade defensiva e terá de enfrentar simplesmente o melhor ataque da Série B.