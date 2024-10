João Paulo volta a treinar com bola no CT Rei Pelé e se aproxima de retorno ao Santos

Nesta segunda-feira, João Paulo voltou a treinar no gramado do CT Rei Pelé. A esposa do goleiro do Santos, Juliane Costa, publicou um vídeo do atleta trabalhando com bola nesta manhã.

Nas imagens, João Paulo aparece realizando alguns exercícios com os preparadores de goleiros do Peixe. O arqueiro ainda treina separado do restante do elenco.

O camisa 34 rompeu o Tendão de Aquiles esquerdo na derrota de 2 a 1 para o América-MG, no dia 24 de maio, e precisou passar por uma cirurgia.

Ainda não há uma previsão de retorno. Vale lembrar que o Santos tem apenas mais seis compromissos até o final do ano.

João Paulo era o titular absoluto de Fábio Carille. Foram 23 partidas na temporada e 18 gols sofridos. Após a lesão, quem assumiu a titularidade da meta alvinegra foi Gabriel Brazão. O jogador de 24 anos disputou 26 jogos até o momento e foi vazado 24 vezes.

Ainda com João Paulo na torcida, o Santos volta a campo nesta terça-feira, quando recebe o Ceará, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 19 horas (de Brasília).