Flamengo: Gerson lembrou Zidane contra o Brasil na Copa de 2006, diz Juca

A atuação de Gerson na classificação do Flamengo à final da Copa do Brasil lembrou a exibição de Zidane pela França contra o Brasil na Copa do Mundo de 2026. A avaliação é de Juca Kfouri, no Posse de Bola.

Segundo Juca, Gerson tomou conta do meio-campo e do jogo na Neo Química Arena, marcado pela expulsão de Bruno Henrique antes dos 30 minutos. Daí em diante, foi um desfile de cabeça erguida do meia do Flamengo e da seleção, apontou o colunista do UOL.

Em nenhum momento, o Corinthians incomodou de fato o Flamengo, deu uma perspectiva de que poderia fazer um gol no Flamengo. A torcida se comportou com uma frieza impressionante, parece que esgotou a bateria na quinta-feira no jogo do Washington Olivetto e isto fez com que ficasse um clima de expectativa, de vamos ver o que acontece, e não aconteceu nada.

Eu imputo ao Gerson, mais uma vez, uma atuação extraordinária, houve momentos em que o Gerson me lembrou o Zidane daquele famoso França x Brasil na Copa da Alemanha, em 2006. Ele aparecia em todas as partes do campo, tomou conta do meio de campo de cabeça erguida, levou pau pra cacete. Quando não conseguiu desarmar na bola, era na porrada, e ele impávido colosso conseguiu levar o jogo como quis. Juca Kfouri

Mauro Cezar detona Ramón Díaz: 'Espécie de Luxemburgo argentino'

Ramón Díaz faz um péssimo trabalho no Corinthians e está virando uma "espécie de Luxemburgo argentino", afirmou Mauro Cezar.

O Corinthians é um time mal treinado, muito mal treinado, o trabalho do Ramón Díaz é péssimo e ontem ele conseguiu se superar na ruindade. (...) Mesmo com os desfalques do Flamengo, seria uma vergonha para o Flamengo ser eliminado por esse Corinthians.

Ontem, teve a chance de jogar com um a mais e mesmo assim o Corinthians se arrasta na temporada, vivendo na fantasia. A realidade do Corinthians é lutar contra o rebaixamento. Vai jogar de novo com o Palmeiras daqui a duas rodadas, vamos ver a mesma situação. Tudo que ele fez de errado ontem é uma característica de um trabalho ruim, de uma espécie de um Luxemburgo argentino, que é o Ramón Díaz, que era bom há uma década, quando foi campeão no River Plate. Mauro Cezar

Juca Kfouri: Com ingresso caro, Itaquera deixa de ser 'alçapão corintiano'

O ingresso caro contribuiu para uma "frieza impressionante" da fiel torcida na Neo Química Arena na eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, avaliou Juca Kfouri.

Em nenhum momento, o Corinthians incomodou de fato o Flamengo, deu uma perspectiva de que poderia fazer um gol no Flamengo. A torcida se comportou com uma frieza impressionante, parece que esgotou a bateria na quinta-feira no jogo do Washington Olivetto e isto fez com que ficasse um clima de expectativa, de vamos ver o que acontece, e não aconteceu nada.

O Corinthians é o time dos empates, lembremos que ontem empatou de novo, é mais um empate em Itaquera, que há muito tempo deixou de ser alçapão corintiano por causa de todo clima, o mármore, ingresso caro. Diga-se de passagem, com aval do presidente do clube, que deixou o Fred Luz pendurado no lustre. Juca Kfouri

Quem é o melhor: Estêvão no Palmeiras, Hulk no Galo ou Gerson no Fla?

Gerson liderou o Flamengo e Hulk, o Atlético-MG rumo à decisão da Copa do Brasil. Estêvão vem conduzindo o Palmeiras na busca pelo tricampeonato consecutivo no Brasileirão. Mas quem é o mais importante em seus times? No Posse de Bola, os colunistas Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e José Trajano divergiram.

O Hulk mudou a história do Atlético-MG. O cara mudou a história do clube e é decisivo desde 2021. O jogador mais decisivo no Brasil nos últimos anos é ele Arnaldo Ribeiro

O Atlético-MG já não vem bem faz um tempo e vem ganhando graças aos gols isolados do Hulk. O Gerson está jogando demais, é um maestro, mas tem outras peças no Flamengo que contribuem de alguma forma. Mas, no Galo, o Hulk resolve. Eu digo que é o Hulk por isso José Trajano

Eu acho o Gerson e o Estêvão. O Hulk não faz uma grande temporada e tem alguns lampejos, como no sábado ou na eliminação do Fluminense na Libertadores, as jogadas que ele fez nos gols do Deyverson. O Estêvão, o time funciona mais em função dele. No Flamengo, o Gerson também, com características diferentes. O Estêvão é mais goleador e participa de mais jogadas de passe para gol, e o Gerson é mais um ponto de equilíbrio do time, um alicerce. Eu acho que os dois são mais importantes no momento. O Hulk é o cara que chega para resolver as coisas, como fez no sábado, quando o Atlético-MG jogava bem mal. Aliás, que jogo ruim. Mauro Cezar Pereira

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL debatem os principais temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Posse de Bola na íntegra