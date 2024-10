Equipe do NBB permitirá que escudo da camisa vire carteira digital para torcedores

O Ceisc União Corinthians, time do Novo Basquete Brasil (NBB), inovou em oferecer mais uma comodidade a seus torcedores. Em parceria com a Imply ElevenTickets, a equipe lançou uma tecnologia que permitirá que a camisa dos fãs seja uma carteira digital por onde poderão realizar pagamentos apenas com o escudo.

Para utilizar a nova tecnologia para entrar no Ginásio Arnão, casa do Ceisc União Corinthians, os sócios deverão realizar um cadastro prévio (conforme cronograma a ser divulgado pelo clube) e aproximar o brasão da camisa ao validador de acesso. Os torcedores também poderão usar o recurso para adquirir lanches e bebidas durante a partida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Basquete | Unia?o Corinthians (@basqueteuniaocorinthians)

"Esta iniciativa demonstra nosso compromisso em levar o melhor aos sócios e torcedores, com as tecnologias mais avançadas do mercado. Estamos dedicados em oferecer as melhores experiências, proporcionando mais conveniência, agilidade e comodidade. Este projeto inédito no país, com tecnologia aplicada ao nosso manto, chega para deixar os patrocinadores e torcedores com a certeza de apoiarem um time à frente do seu tempo", afirma Diego Puntel, diretor de basquete do Ceisc União Corinthians.

A novidade permitirá que os sócios acessem aos jogos, realizem pagamentos e façam compras no dia a dia, podendo até mesmo pagar os itens adquiridos em parceiros do clube. Além disso, a tecnologia também garante vantagens exclusivas, descontos, promoções e cashback.

O sistema de pagamento utiliza chips com tecnologia NFC (Near Field Communication, ou "comunicação de campo próximo", na tradução) à prova d'água, aplicados sob o escudo do time. Para pagar com o brasão, o torcedor só precisa adquirir a camisa com o chip NFC pelo portal da ElevenTickets, em um dos pontos de venda parceiros do clube ou no dia de jogo no Ginásio Arnão. Todas as novas camisas do UniCo terão aplicação de um chip NFC sob o escudo, transformando o manto em uma carteira digital com créditos para as compras.

"Nossa vasta experiência na operação de eventos de grande porte e tecnologias de pagamento nos inspira a inovar continuamente. Nosso compromisso é oferecer soluções que elevem a praticidade, aliando segurança e inovação. A tecnologia cashless é extremamente versátil, permitindo sua aplicação em diversos contextos, como eventos esportivos, shows, festivais, camarotes, eventos com trajes típicos, abadás de carnaval, além de uniformes escolares e corporativos, entre outras possibilidades. Estamos preparados para transformar qualquer experiência em algo mais prático e totalmente conectado," complementa Tironi Paz Ortiz, Fundador e CEO da Imply Tecnologia.