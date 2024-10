Corinthians volta ao Z4 e tenta 'juntar cacos' por retomada e final da Sula

O Corinthians foi do céu ao inferno em menos de 72 horas. Após viver a euforia de uma goleada pelo Brasileirão, a equipe terá que lidar com a eliminação da Copa do Brasil e focar no mais importante objetivo da temporada: permanecer na Série A.

O que aconteceu

O empate sem gols diante do Flamengo foi um balde de água fria na semana "efervescente" do Timão. Havia a expectativa de uma boa atuação após a equipe balançar as redes cinco vezes contra o Athletico-PR, na última quinta-feira (17).

Porém, o time não só foi pouco efetivo, como também demonstrou muito cansaço na segunda etapa. Os minutos finais foram de monotonia por parte dos donos da casa, que praticamente não levaram perigo ao Fla.

Senti muito cansaço durante a semana, não estava habituado a jogar a cada três dias. Acho que sentimos cansaço, mesmo assim fomos superiores, mas só nos faltou um pouco de poder ofensivo, que tentamos por todos os lados, mas eles defensivamente foram fortes. André Carrillo, meio-campo do Corinthians

Diante do cenário, o Corinthians "recolhe os cacos" para focar em permanecer na Série A do Brasileirão. A equipe deixou o Z4 por apenas um dia, mas o triunfo do Vitória nesta rodada fez a equipe retornar ao 17º lugar com 32 pontos, um a mais que o Athletico, primeiro time da zona da degola e que tem dois jogos a menos.

O que nos cabe é levantar a cabeça o quanto antes, processar essa desclassificação e a partir de agora já olhar para frente. Temos que focar primeiramente na Copa Sul-Americana, que é o próximo jogo, mas entender, obviamente, que o nosso foco maior é no Campeonato Brasileiro. André Ramalho, zagueiro do Corinthians

Duas decisões em cinco dias

O Corinthians ainda joga a semifinal da Sul-Americana diante do Racing (ARG) antes de voltar ao Brasileiro. A partida de ida será na próxima quinta-feira (24), na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). A partida de volta acontece no dia 31 de outubro, na Argentina.

Já o próximo compromisso pelo torneio nacional é no dia 28 de outubro, segunda-feira, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Será mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento, já que o adversário tem 27 pontos e ocupa a 19ª posição, mas tem um jogo a menos na tabela.