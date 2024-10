Corinthians se reapresenta após eliminação para o Flamengo e inicia preparação para enfrentar Racing

O Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira após a eliminação para o Flamengo, pela Copa do Brasil. O elenco do Timão passa a focar no Racing, adversário da próxima quinta, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no empate por 0 a 0 com o Flamengo realizaram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do time participou de atividade de passes em espaço reduzido e treinamentos de enfrentamento no gramado.

O elenco corintiano volta a treinar no CT nesta terça-feira, sob o comando de Ramón Díaz e sua comissão técnica.

Para a partida contra o Racing, o Corinthians deve contar com o retorno do lateral esquerdo Hugo, que vem de um desconforto na panturrilha esquerda. O jogo também é visto como uma oportunidade do volante Alex Santana voltar a entrar em campo depois de quase três meses se recuperando de lesão na coxa.

O confronto com a equipe argentina será na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão quer levar um bom resultado para a volta, em Avellaneda.

Quem passar da semifinal, vai encarar na grande decisão o vencedor da eliminatória entre Cruzeiro e Lanús, do outro lado da chave.