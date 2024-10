Conselho do Corinthians vai receber parecer sobre impeachment; gestão é pressionada a rescindir com A&M

A Comissão de Ética do Corinthians vai entregar o parecer sobre a apuração do pedido de impeachment do presidente Augusto Melo ao Conselho Deliberativo na próxima quarta-feira. Esse é justamente o último dia do prazo para a entrega da avaliação.

A partir disso, caberá a Romeu Tuma Junior, presidente do Conselho, marcar uma reunião para os conselheiros definirem, em votação simples, se concordam ou não com o impeachment do presidente corintiano.

No último dia 12 de agosto, a Comissão de Justiça do Corinthians entregou um relatório para o CD a respeito de investigações sobre alguns temas que envolvem a gestão de Augusto, como as negociações com a VaideBet (ex-patrocinadora máster) e a Gazin (empresa de colchões que tem espaço no uniforme de treino).

Ficou decidido no Parque São Jorge que Augusto e pessoas que são ou foram ligadas à gestão seriam ouvidas pela Comissão de Ética. Além do presidente, Armando Mendonça (segundo vice-presidente), Rozallah Santoro (ex-diretor financeiro), Yun Ki Lee (ex-diretor jurídico), Fernando Perino (ex-integrante do departamento jurídico), Marcelo Mariano (diretor administrativo) e Rubens Gomes (ex-diretor de futebol) estão sendo investigados internamente.

Augusto entregou sua defesa à Comissão de Ética no final de setembro. "Faço questão de responder e esclarecer tudo que me for perguntado na Comissão de Ética para deixar tudo às claras e finalizar esse tema. Que todos sejam julgados e que se cumpra o estatuto do clube", disse Augusto Melo, em nota oficial, na oportunidade.

No dia 26 de agosto, de forma paralela à investigação da Comissão de Ética, um grupo de conselheiros enviou ao Conselho um requerimento que solicita a destituição de Augusto Melo.

O documento, de autoria do "Movimento Reconstrução SCCP", contém mais de 50 assinaturas, número mínimo para que a solicitação seja apreciada pelo presidente do CD.

Por ora, não há previsão de quando a votação deve acontecer. Há uma preocupação entre os conselheiros para que os desdobramentos internos não atrapalhem a luta do time pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

Alvarez & Marsal sob risco

O Corinthians pode rescindir o contrato com a Alvarez & Marsal, sem custos, também até a próxima quarta-feira, 23. A diretoria não pretende encerrar o vínculo com a empresa de consultoria, mas há uma forte pressão de conselheiros para que isso aconteça, e o clima é de apreensão sobre o tema no Parque São Jorge.

A Gazeta Esportiva apurou que o contrato entre o clube e consultoria prevê que as duas partes têm até quarta-feira para estabelecer metas e objetivos a serem cumpridos pela A&M. Sem isso, qualquer uma das partes pode solicitar a rescisão sem custos. E até o último fim de semana, estes termos ainda não haviam sido definidos, abrindo brecha para a discussão sobre o tema.

Para driblar este problema, a diretoria do Timão estuda a possibilidade de colocar um aditivo no contrato para estender o prazo de entrega das definições sobre as metas.

Caso Augusto Melo ceda a pressão e opte por não contar mais com os serviços da Alvarez & Marsal, Fred Luz deixaria o Corinthians. Anunciado inicialmente como CEO, o profissional é um representante da empresa de consultoria no clube. O executivo não trabalha diretamente para o Corinthians, como Augusto queria no começo das negociações.