Com gol de goleiro, Goiás goleia a Chapecoense fora de casa pela Série B

Nesta segunda-feira, o Goiás goleou a Chapecoense, por 4 a 0, pela 33ª rodada da Série B, na Arena Condá. Um dos gols da partida foi marcado pelo goleiro Tadeu, de pênalti.

Com 45 pontos, o Esmeraldino se encontra na décima colocação e tem uma rodada a cumprir. Em 13º lugar, a Chape somou 37 unidades, duas a menos do que a Ponte Preta, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Em seu próximo compromisso, o Goiás enfrenta o Amazonas, às 21h30 (de Brasília) dessa sexta-feira, no Serrinha. Já a Chapecoense duela contra o Brusque, no próximo dia 29, às 19h, no Estádio Augusto Bauer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Goia?s Esporte Clube | Oficial (@goiasoficial)

O jogo

No primeiro tempo, o Goiás teve amplo domínio mesmo jogando fora de casa. Aos 16 minutos, a equipe abriu o marcador, quando Juninho aproveitou cruzamento da esquerda e finalizou de canhota para vencer Léo Vieira.

Já no final da primeira etapa, Breno Herculano foi agarrado por Bruno Leonardo e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, o goleiro Tadeu bateu e fez 2 a 0 para o Esmeraldino.

Mesmo com a vantagem no marcador, o Goiás permaneceu melhor do que a Chapecoense. Aos 18 minutos, após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e sobrou para Lucas Ribeiro encher o pé e fazer 3 a 0.

Posteriormente, aos 28, Paulo Baya cruzou na medida para John Vázquez dar um peixinho e transformar a vitória em goleada.