Botafogo repetindo 2023? 'Tropeços acontecem', defende Helio de La Peña

Em participação no Fim de Papo desta segunda (21), o comentarista Helio de La Peña defendeu que não há comparação entre o time do Botafogo de 2023 - que liderou boa parte do Brasileirão, mas perdeu o título na reta final - e o time de 2024.

Mesmo com a aproximação do Palmeiras na tabela, Helio destacou que a análise deve ser mais ampla, levando em conta a evolução do Botafogo nos últimos anos. Além disso, o comentarista destacou que o time alvinegro está na semifinal da Libertadores - diferente de 2023, quando a equipe brigava apenas pelo título nacional.

A gente está vendo uma evolução do Botafogo desde 2020. [...] Tropeços acontecem. Todos os times tropeçam em situações em que não se acredita. Em 2024, a situação é outra. As pessoas miram muito 2023, quando o time começou a derreter. Mas o derretimento começou muito antes, quando o Luís Castro foi embora, as coisas se mantiveram meio que respirando sob aparelhos. As pessoas não percebiam, mas já não se tinha capacidade de recuperação ou técnicos com capacidade para fazer um novo esquema. [...] Não estamos vivendo 2023 definitivamente.

Helio de La Peña

'Se Corinthians cair, jogadores ficam?' Casão pede atenção no Brasileiro

Na opinião de Casão, o clube alvinegro não conseguirá manter os jogadores caso seja rebaixado. O comentarista ainda disse que não há tempo para tristeza pela eliminação na Copa do Brasil e citou que a Copa Sul-Americana também pode se tornar uma armadilha para a equipe.

'Convocar Neymar agora seria injusto com ele', diz Casagrande

Casão disse que convocar Neymar seria injusto com o próprio jogador. O comentarista argumentou que o atacante precisa de um tempo para se readaptar às partidas.

