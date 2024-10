Atlético-MG x River Plate: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela semi da Libertadores

As semifinais da Libertadores começam nesta terça-feira. O Atlético-MG recebe o River Plate, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.

Onde assistir: o duelo contará com transmissão da ESPN e do Disney+.

Os donos da casa chegam embalados para a partida. O Galo se classificou para a final da Copa do Brasil no fim de semana após empatar com o Vasco, em São Januário.

O técnico Gabriel Milito parece ter encontrado a formação ideal para a equipe. Rubens e Guilherme Arana fizeram boa dupla pelo lado esquerdo, que contou com o golaço de Hulk.

O Atlético-MG conta com o fator casa para abrir vantagem no confronto. O Galo se beneficiou dos resultados na Arena MRV nos duelos com o Fluminense, pela Libertadores, e Vasco, pela Copa do Brasil.

Sobre o confronto contra o River Plate, o comandante mineiro falou que será um encontro entre duas equipes fortes.

"Veremos o que acontece. Sabemos que somos um time forte e sabemos que vamos jogar contra um time forte. Veremos quem é o melhor em 180 minutos", disse.

Do outro lado, o River Plate tenta voltar a uma final de Libertadores. A última foi em 2019, quando a equipe foi derrotada pelo Flamengo.

Os argentinos contaram com o retorno do técnico Marcelo Gallardo. O River tem motivação especial, pois a final desta edição da competição será no Monumental de Ñunez.

FICHA TÉCNICA:



ATLÉTICO-MG-BRA X RIVER PLATE-ARG

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 22 de outubro de 2024, terça-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)



Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)



VAR: Juan Lara (Chile)

ATLÉTICO-MG: Everson, Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otavio, Alan Franco, Rubens e Guilherme Arana; Paulinho e Hulk



Técnico: Gabriel Milito

RIVER PLATE: Armani, Bustos, Pezzella, González Pirez e Acuña; Krenevitter, Santiago Simon, Nacho Fernández e Meza; Colidio e Borja



Técnico: Marcelo Gallardo