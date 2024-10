Aposentado do futebol, Forlán vai disputar torneio profissional de tênis

Imagem: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O ex-jogador de futebol Diego Forlán vai disputar a chave de duplas do Uruguai Open, torneio de tênis, no mês de novembro.

O que aconteceu

Forlán fará dupla com o argentino Federico Coria. O companheiro do astro uruguaio é o atual número 101 do ranking da ATP. A competição será disputada entre os dias 11 e 17 de novembro.

Este não é o primeiro torneio de Forlán na carreira como tenista. O uruguaio, que tem 45 anos, vem disputando alguns campeonatos para maiores de 40 anos no Uruguai e em outros países da América do Sul.

O Uruguai Open é um torneio profissional. A competição é um "challenger" e não conta com a participação de grandes nomes da modalidade.

Forlán joga tênis 'ao contrário' em relação ao futebol. O uruguaio tem o braço esquerdo como o dominante — no futebol, preferia usar a perna direita.

Forlán é o atual 112º colocado no ranking mundial 45+ e está 744ª colocação entre os 40+. As listas são da Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês).

Carreira no futebol

Diego Forlán começou a carreira profissional em 1998, no Independiente, da Argentina. O uruguaio passou por equipes como Manchester United, Inter de Milão, Atlético de Madri e Villarreal.

O uruguaio foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010. Ele marcou cinco gols e foi um dos artilheiros da competição em que o Uruguai terminou com o quarto lugar.

Forlán também passou pelo futebol brasileiro. Ele defendeu o Internacional entre julho de 2012 e janeiro de 2014.

O último clube do meio-campista foi o Kitchee, de Hong Kong, em 2018. Ele anunciou a aposentadoria em 2019.