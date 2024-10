Manchester City vira nos acréscimos, bate Wolves e assume a ponta do Inglês

Em dia de defensores artilheiros, o Manchester City virou no fim contra o Wolverhampton fora de casa, neste domingo (20), e venceu por 2 a 1.

Com o resultado, o City assume, de forma provisória, a liderança do campeonato, com 20 pontos, enquanto o Wolverhampton amarga a lanterna, com apenas 1 ponto. Com 18 pontos, o Liverpool pode reassumir o topo da tabela se vencer o Chelsea ainda hoje.

O próximo jogo do City é pela Champions League, contra o Sparta Praga, quarta-feira (23), enquanto o Wolverhampton visita o Brighton, sábado (26), pela Premier League.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de controle do City, que viu dificuldades em furar o bloqueio do Wolves no duelo. Os mandantes apostaram nos contra-ataques para, assim, levar perigo ao adversário.

Logo aos 7 minutos, a estratégia deu certo. Em contra-ataque rápido, Nélson Semedo cruza para Jørgen Strand Larsen colocar o Wolves na frente.

Mesmo com uma boa marcação, o Wolves cedia espaços ao City, que chegou com perigo com Gündogan, Bernardo Silva e Savinho. Aos 34 minutos, a pressão surtiu efeito e Gvardiol, em linda finalização, empatou para os visitantes.

A etapa final seguiu o mesmo ritmo, com o City mantendo a posse ofensiva. A insistência dos comandados de Guardiola foi premiada com um gol já nos acréscimos do zagueiro John Stones, que balançou as redes após cruzamento de Phil Foden.

Lances importantes

1x0. Em cruzamento certeiro de Semedo, Larsen recebe nas costas da zaga e bate na saída de Ederson, sem chances para o goleiro.

Quase o empate do City. A alegria do Wolves quase durou pouco, após Gündogan achar Bernardo Silva na marca do pênalti e ele finalizar de primeira tirando do goleiro, mas José Sá se esticou todo para evitar o empate.

Mais uma escapada do Wolves. Matheus Cunha lança Semedo em velocidade, que chuta na saída de Ederson. O goleiro brasileiro consegue defender, salvando o City do 2 a 0.

1x1. Sem furar a retranca do Wolverhampton, Gvardiol corta para o meio e chuta cruzado no gol de José Sá, marcando um lindo gol e empatando para os visitantes.

É lá e cá. Aos 9 minutos do segundo tempo, Rúben Dias recebe com espaço e busca o canto esquerdo de José Sá, que vai buscar a bola no pé da trave para evitar a virada do City. Um minuto depois, foi a vez de Matheus Cunha tirar tinta da trave de Ederson e quase colocar os mandantes na frente.

1x2. É com emoção que o City vira: em cobrança de escanteio de Phil Foden, Stones aparece na pequena área e cabeceia firme para virar o jogo e pôr o City na liderança.

Wolverhampton 1 x 2 Manchester City

Data e hora: 20 de outubro de 2024, às 10h (de Brasília)

Local: Molineux Stadium, Wolverhampton (ING)

Cartões amarelos: João Gomes, Nélson Semedo, Pablo Sarabia e Toti Gomes (WOL); Savinho (MCI)

Cartões vermelhos: --

Gols: Jorgen Larsen (7/1º); Josko Gvardiol (34/1º) e John Stones (50/2º)



Wolverhampton: José Sá; Nélson Semedo, Hugo Bueno, Craig Dawson, Toti Gomes e Rayan Aït-Nouri; João Gomes (Jean‐Ricner Bellegarde), André (Tommy Doyle) e Mario Lemina; Matheus Cunha (Carlos Forbs) e Jørgen Strand Larsen (Gonçalo Guedes). Técnico: Gary O'Neil.



Manchester City: Ederson; Rico Lewis, Rúben Dias, John Stones e Josko Gvardiol; Mateo Kovacic (Matheus Nunes), Ilkay Gündogan e Bernardo Silva; Jérémy Doku (Phil Foden), Erling Halaand e Savinho (Jack Grealish). Técnico: Pep Guardiola.