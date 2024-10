Veja cinco motivos para acreditar na classificação do Corinthians à final da Copa do Brasil

O Corinthians recebe o Flamengo neste sábado pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Timão perdeu o jogo de ida por 1 a 0 e precisa reverter o placar para ir à final da competição. Veja a seguir cinco motivos para acreditar na virada alvinegra.

1 - Fator Itaquera



O Corinthians é muito forte atuando na Neo Química Arena, palco do duelo desta tarde. Nesta temporada, são 29 partidas, com 15 vitórias, nove empates e cinco derrotas, além de 55 gols marcados e28 sofridos. Nos últimos seis compromissos diante da Fiel, o Timão soma cinco triunfos e uma igualdade.

2 - Bom momento ofensivo



A equipe de Ramón Dìaz vive fase artilheira. São 16 bolas na rede nos últimos sete jogos, gerando uma média de 2,28 gols por embate.

3 - Brilho de Yuri Alberto



Após receber fortes críticas ao longo do ano, Yuri Alberto parece ter se reencontrado com o bom futebol. O atacante vive um bom momento, com quatro gols em suas últimas quatro aparições. Na temporada, são 21 bolas na rede e oito assistências em 48 partidas.

4 - Força nas copas



Apesar de estar sofrendo no Brasileirão, o Corinthians vem se mostrando um time copeiro em 2024. O clube está na semifinal da Copa do Brasil e da Sul-Americana. No torneio nacional, são cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. No continental, são sete êxitos, uma igualdade e dois reveses.

5 - Flamengo em oscilação



O Flamengo vem de uma derrota amarga de 2 a 0 para o Fluminense, no Campeonato Brasileiro, e uma recente eliminação nas quartas de final da Libertadores, para o Peñarol. Nos últimos oito jogos, foram três vitórias, dois empates e três derrotas.

Na ida, os cariocas venceram por 1 a 0, no Maracanã. Uma vitória de pelo menos dois gols de diferença no tempo normal garante a classificação ao Corinthians, enquanto o Flamengo precisa de apenas um simples empate para passar de fase. Um triunfo do Alvinegro pela diferença mínima levaria a eliminatória para as penalidades máximas.

A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo.