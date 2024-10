São Paulo divulga programação da semana para enfrentar o Criciúma pelo Brasileiro

Neste domingo, o São Paulo divulgou a programação da próxima semana para enfrentar o Criciúma, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com a folga na segunda-feira, o elenco terá quatro sessões de treino no CT da Barra Funda para se preparar.

Na sexta, o grupo viaja para o local do duelo em voo fretado no período da tarde. Para o jogo, Zubeldía terá voltas importantes.

Em busca dos três pontos, o argentino voltará a contar com Jamal Lewis, Bobadilla e Ferraresi, poupados após representarem as suas seleções na data Fifa. Assim como Arboleda e André Silva, que cumpriram suspensão.

Com 50 pontos, o São Paulo figura na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, primeiro time no G4, está com 51 e tem uma rodada a cumprir.

O confronto contra o Criciúma está marcado para acontecer às 22h (de Brasília) do próximo dia 26. Logo após a partida, o elenco retorna para a capital paulistana em voo fretado.

Confira a programação da semana:

Segunda-feira (21)

Livre

Terça-feira (22)

10 horas



Treino



CT da Barra Funda

Quarta-feira (23)

10 horas



Treino



CT da Barra Funda

Quinta-feira (24)

10 horas



Treino



CT da Barra Funda

Sexta-feira (25)

10 horas



Treino



CT da Barra Funda

* viagem para Criciúma em voo fretado no período da tarde

Sábado (26)

21 horas



Criciúma x São Paulo



Estádio Heriberto Hulse



31ª rodada do Campeonato Brasileiro

* retorno para São Paulo em voo fretado logo após a partida