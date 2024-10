Palmeiras terá mudanças na defesa e Estêvão titular contra o Juventude; veja escalações

O Palmeiras está definido para o jogo deste domingo, contra o Juventude, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O técnico Abel Ferreira fez mudanças na defesa e promoveu o retorno do jovem atacante Estêvão à equipe titular.

São duas alterações no setor defensivo, uma por opção técnica e outra por lesão. O zagueiro Murilo, que se machucou no treinamento do último sábado, dá lugar a Vitor Reis. Já Marcos Rocha entra na vaga de Agustín Giay. Com a volta de Estêvão, Raphael Veiga assume a função de armação, já que Mauricio também se contundiu.

A escalação do Palmeiras, portanto, tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Anibal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López.

Além das baixas de Murilo e Mauricio, Abel ainda tem duas ausências por lesão: Piquerez e Bruno Rodrigues. O meia Gabriel Menino, suspenso, completa a lista de desfalques.

O Palmeiras vê o duelo contra o Juventude com extrema importância. Isso porque o Botafogo, líder do Brasileirão, só empatou com o Criciúma na última sexta-feira. Portanto, em caso de vitória, o Verdão pode diminuir a distância para a equipe carioca em apenas um ponto.

No momento, o time alviverde, que vem de um empate com o Red Bull Bragantino e teve cerca de duas semanas para trabalhar em razão da pausa pela data Fifa, está no segundo lugar da tabela da Série A, com 57 pontos. Do outro lado, o Juventude é o 14º colocado, com 34, e visa se afastar da zona de rebaixamento.

A equipe gaúcha, comandada por Jair Ventura, vai a campo com: Mateus Claus; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Lucas Barbosa, Edson Carioca e Ronie Carrillo.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O árbitro da partida é o carioca Alex Gomes Stefano, que será assistido por Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ). Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ) ficará à cargo do VAR.