Palmeiras elimina Corinthians, São Paulo vence Deportivo Brasil e ambos avançam à semi no Paulista sub-20

Neste domingo, o Palmeiras eliminou o Corinthians e avançou à semifinal do Campeonato Paulista sub-20. O Alviverde venceu o Timão por 2 a 1 (3 a 2 no agregado), no Estádio Bruno José Daniel, pelas quartas de final. O São Paulo também se classificou para a próxima fase ao golear o Desportivo Brasil por 6 a 0 (7 a 1 no agregado), no CT de Cotia.

Com os resultados, Palmeiras e São Paulo jogarão a semifinal do torneio. Além deles, Novorizontino e RB Bragantino também estão classificados. Enquanto o Corinthians e o Desportivo Brasil deram adeus à competição.

O Tricolor Paulista e o Verdão voltam a campo nesta quarta-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras enfrenta o Coritiba, às 15h (de Brasília), em Santo André. Já o São Paulo duela com o Criciúma, às 18h, em Cotia.

Palmeiras vence Corinthians de virada

O Corinthians abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para Guilherme Henrique, que dominou no peito e acertou um belo chute pelo alto para marcar.

O Palmeiras empatou no primeiro minuto do segundo tempo. Luighi avançou pela esquerda e cruzou na meia altura para Thalys. O camisa 9 finalizou forte e não deu chances para o goleiro.

Aos dez minutos, Guilherme Henrique fez falta forte em Allan, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, deixando o Corinthians com um jogador a menos.

Com um a mais, o Palmeiras pressionou bastante e chegou ao gol da vitória nos acréscimos, aos 52 minutos, de pênalti. Edney foi derrubado na área por Miguel, o árbitro marcou a penalidade e Daniel converteu para garantir a classificação do Verdão.

São Paulo goleia Desportivo Brasil

O São Paulo fez o primeiro aos 33 minutos da etapa inicial. Livre na área, Paulinho recebeu passe de Alves e finalizou de primeira no cantinho.

No fim do primeiro tempo, o Tricolor Paulista ampliou a vantagem. Em contra-ataque, Ryan Francisco dominou na área após lançamento e tocou para Ferreira, que chegou batendo para o fundo do gol.

O São Paulo chegou ao terceiro gol aos 31 minutos da etapa complementar. Ferreira aproveitou atrapalhada do Desportivo Brasil e foi derrubado pelo goleiro Júlio na área. O árbitro marcou pênalti e Ryan Francisco converteu, de cavadinha.

Aos 39 minutos, os Crias de Cotia transformaram a vitória em goleada. Ryan Francisco recebeu livre em velocidade e chutou de bico para marcar seu terceiro gol no jogo.

Logo após, aos 41 minutos, o São Paulo fez o quinto. Cauâ Lucca fez um lindo tento de falta perto da área.

E não parou por aí, três minutos depois, Alves tabelou com xxx, driblou o goleiro e chutou para marcar o sexto gol do São Paulo.