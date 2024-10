Onde vai passar Juventude x Palmeiras? Como assistir ao vivo com imagens

Palmeiras e Juventude se enfrentam hoje (20), às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em jogo valido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view) transmitem a partida.

Com 57 pontos, o Palmeiras iniciou a rodada na segunda colocação do Brasileirão. Já o Juventude é o 14º colocado, com 34 pontos.

Os visitantes querem continuar firmes na luta pelo título. Na rodada anterior, o time de Abel Ferreira empatou com o Red Bull Bragantino.

Os gaúchos não sabem o que é vencer há três jogos. O Jaconeiro empatou com o Vasco em 1 a 1 na rodada anterior.

Juventude x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro