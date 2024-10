Marcos Antônio soma bons números e busca se firmar no São Paulo

Contratado no meio do ano, Marcos Antônio busca se firmar de vez no São Paulo e quem sabe galgar um lugar no time titular. Para isso, o volante tem os bons números como forma de comprovar que merece mais espaço.

De acordo com o Sofascore, na condição de titular, o jogador recuperou 20 bolas, efetuou seis desarmes e sofreu mais faltas (6) do que cometeu (4). O grande trunfo dele, por sinal, é a qualidade no passe.

Em cinco jogos entre os 11 iniciais, Marcos Antônio acertou 95% dos passes (227/238) e 78% dos lançamentos (7/9). Por fim, quando escalado desde o início, o volante perdeu apenas uma vez, para o Internacional, e conquistou quatro vitórias, contra Vasco, Cruzeiro, Vitória e Atlético-GO.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Com Alisson e Pablo Maia de fora, o jogador tem como principais concorrentes no momento Luiz Gustavo e Bobadilla, que formam a dupla titular. Ao todo, ele soma sete jogos com a camisa do São Paulo.

Em seu próximo compromisso, o Tricolor enfrenta o Criciúma, pela 31ª rodada do Brasileirão, às 22h (de Brasília) do próximo dia 27, no Heriberto Hulse. Na quinta colocação, os comandados de Zubeldía estão na quinta colocação, com 50 pontos, um a menos do que o Flamengo, primeiro integrante do G4 e que tem uma rodada a cumprir.