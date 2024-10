Liverpool vence Chelsea com Salah decisivo e mantém liderança do Inglês

O Liverpool venceu clássico contra o Chelsea por 2 a 1 neste domingo (20), no Anfield Road, pela oitava rodada da Premier League, e retomou a liderança da competição.

Salah, de pênalti, foi o responsável por abrir o placar no Anfield Road, aos 27min da etapa inicial. Nicolas Jackson empatou para o Chelsea logo no começo do segundo tempo, aos 4min, mas Curtis Jones, aproveitando assistência do egípcio, voltou a colocar o Liverpool na frente logo depois, aos 6min.

O resultado leva o Liverpool de volta à liderança do Campeonato Inglês, com 21 pontos. Os Reds haviam deixado a ponta no começo do dia com a vitória de virada do Manchester City sobre o Wolverhampton —os Citizens foram a 20 pontos. Já o Chelsea, com a derrota, segue estacionado na sexta colocação, com 14.

O VAR teve participação relevante no jogo, sendo responsável por anular um pênalti dado a favor do Liverpool e por validar um gol do Chelsea que havia sido inicialmente anulado por impedimento.

Em grande temporada com Arne Slot, o Liverpool chega à sétima vitória consecutiva entre jogos válidos pela Premier League, Liga dos Campeões e Copa da Liga Inglesa.

O Chelsea não sofria uma derrota desde o fim de agosto, quando perdeu do Servette pela Liga Conferência. Na Premier League 2024/25, foi apenas o segundo revés dos Blues, que só haviam sido batidos pelo Manchester City de Pep Guardiola na primeira rodada.

Como foi o jogo

Quem esperava por uma pressão do Liverpool assim que a bola rolasse, se enganou. Bem armado por Enzo Maresca, o Chelsea conseguiu se impor no começo da partida e empurrou os Reds para o seu campo, controlando a maior parte da posse de bola (superou os 60% na metade do primeiro tempo) e rondando a área do time anfitrião com bastante perigo. Mas o Liverpool não briga pela liderança e tem disparado a melhor defesa da Premier League à toa, e em uma jogada tudo pode mudar. Foi o que aconteceu.

Após finalização de Salah, a bola bateu nas costas de Curtis Jones, que tentou girar e acabou derrubado por Colwill. Pênalti, que o próprio Salah cobrou com maestria, deslocando o goleiro, para abrir o placar. Os Reds poderiam ter ampliado depois de Curtis Jones ser derrubado de novo na área, desta vez por Robert Sánchez, mas o árbitro desistiu da marcação de pênalti após assistir ao lance no VAR.

O segundo tempo começou ainda mais eletrizante no Anfield Road, com Nicolas Jackson empatando o clássico com uma finalização consciente após assistência precisa de Caicedo. O lance chegou a ser anulado por impedimento, mas o VAR confirmou o gol legal.

Mas não deu nem tempo de o Chelsea comemorar o empate. Praticamente na jogada seguinte, Salah cruzou com perfeição para Curtis Jones dominar e tocar na saída de Robert Sánchez com um leve toque, suficiente para colocar os Reds novamente à frente.

O Chelsea chegou a esboçar uma reação especialmente na reta final do jogo, mas a defesa do Liverpool, que levou apenas o terceiro gol nesta Premier League, prevaleceu sobre o ataque dos Blues.

Gols e lances importantes

Amarelo ou vermelho? Diogo Jota é lançado no campo de ataque e corre em direção ao gol, mas é parado por Tosin com falta no meio-campo, aos 6min de jogo. Os jogadores do Liverpool pedem a expulsão do jogador do Chelsea, mas o árbitro dá apenas o amarelo.

1 a 0 (pênalti). Salah finaliza, Curtis Jones fica com a bola na área e acaba acertado por Colwill. John Brooks aponta a marca da cal. O egípcio cobra forte e coloca os Reds à frente no placar, aos 25min de jogo.

Árbitro volta atrás em pênalti. Darwin passa para Curtis Jones, que disputa com Robert Sánchez. O inglês cai no gramado e o juiz aponta a marca da cal. Após ida ao VAR, o juiz anulou o pênalti.

1 a 1. Nicolas Jackson recebe linda assistência em profundidade de Caicedo, carrega a bola até a área e finaliza no canto. O assistente chega a marcar impedimento, mas o gol é validado após checagem do VAR.

2 a 1. Salah recebe na direita e cruza na área. Curtis Jones aparece nas costas da marcação e finaliza na saída de Robert Sánchez

FICHA TÉCNICA

Liverpool 2 x 1 Chelsea

Data: 20 de outubro de 2024 (domingo)

Horário: 12h30 (de Brasília)

Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)

Árbitro: John Brooks

Cartões amarelos: Adarabioyo, Jackson, Renato Veiga (Chelsea), Arne Slot, Szoboszlai, Darwin Núñez, Konaté (Liverpool)

Gols: Salah, aos 27min do primeiro tempo; Jackson, aos 4min, Jones, aos 6min do segundo tempo

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold (Gomez), Konaté, Van Dijk e Robertson; Jones (Mac Allister) e Gravenberch; Salah, Szoboszlai e Gakpo (Luis Díaz); Diogo Jota (Darwin Núñez). Técnico: Arne Slot

Chelsea: Sánchez; James (Renato Veiga), Adarabioyo (Badiashile), Colwill e Gusto; Caicedo e Lavia (Enzo Fernández); Madueke (Nkunku), Palmer e Sancho (Pedro Neto); Jackson. Técnico: Enzo Maresca