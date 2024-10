Gerson exalta classificação do Flamengo à final e garante jogo duro contra o Atlético-MG

O Flamengo segurou o empate sem gols com o Corinthians e se classificou para a final da Copa do Brasil. Os rubro-negros aguentaram a pressão do rival após atuar grande parte da partida com um jogador a menos.

Os cariocas viram Bruno Henrique ser expulso após acertar Matheuzinho. Mesmo assim, o time teve atuação segura no restante do tempo e pouco sofreu contra os donos da casa.

O meia Gerson celebrou a classificação e dedicou o resultado a Bruno Henrique.

"Com um a menos, o Bruno foi expulso pela infelicidade. Estava olhando só a bola. Mas sem querer também é falta. Disse para ele no intervalo que iríamos classificar por ele. Mesmo com um a menos conseguimos impor nosso ritmo. Tivemos chance de marcar. Estou feliz pela classificação", disse.

Gerson projetou a final contra o Atlético-MG, que no último sábado passou pelo Vasco para chegar na decisão.

"Jogo muito difícil, contra uma equipe muito qualificada. Será uma final muito difícil. Mas agora é comemorar. Fizemos o que essa camisa pede, que é lutar até a final", declarou.

Flamengo e Atlético-MG iniciam a disputa da final da Copa do Brasil no dia 3 de novembro (domingo). A ordem dos mandos será realizada em sorteio nesta quinta-feira. O duelo de volta será realizado no dia 10 de novembro.