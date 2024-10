Flamengo ameaçou não jogar após chegada com vestiário apagado e música alta

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo chegou à Neo Química Arena com o vestiário parcialmente apagado e uma música alta. Por isso, ameaçou não entrar em campo em conversa com o quarto árbitro, mas o problema foi resolvido. Apesar das confusões do lado de fora, a delegação chegou sem problemas de segurança.

O que aconteceu

Vice de futebol do Fla, Marcos Braz, confirmou as informações. O clube se sentiu incomodado e disse que voltaria para o ônibus caso a situação não fosse resolvida.

A segurança foi bem tranquila, mas quando a gente chegou aqui metade do vestiário estava apagado e com um som ambiente de fora do estádio revertido para dentro. Um barulho ensurdecedor. Fizemos uma solicitação ao quarto árbitro e dissemos que, se não tirasse o som, não entraríamos em campo. Ia atrasar o jogo. Prontamente foi resolvido. Marcos Braz à Globo

Um assunto que aumentou o atrito na relação é a compra de Hugo Souza. O Corinthians escalou o goleiro e precisará pagar pela terceira vez a multa de R$ 500 mil ao Flamengo, que não aceitou a garantia apresentada.

O Flamengo não aceitou as garantias porque não conseguem efetuar o pagamento ao Flamengo, só foi isso. Com o Matheuzinho já tivemos um problema e, infelizmente, não dá para vender o jogador com a mesma garantia. Foi isso que aconteceu. O contrato é bem claro e vamos receber a multa. R$ 1,5 milhão pelos três jogos que o Hugo fez. Tenho absoluta tranquilidade do recebimento dessa multa.

Filipe Luís vai para o quarto jogo no comando do Flamengo. Ele venceu os dois primeiros, mas perdeu o clássico com o Fluminense. Braz reforçou a confiança no treinador.