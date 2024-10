Dupla titular recebe terceiro cartão amarelo e desfalca Palmeiras contra o Fortaleza

O Palmeiras ganhou novos desfalques para o seu próximo compromisso no Brasileirão, diante do Fortaleza. O lateral direito Marcos Rocha e o volante Aníbal Moreno levaram o terceiro cartão amarelo no duelo deste domingo, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. A dupla, portanto, terá que cumprir suspensão na próxima rodada do torneio.

Marcos Rocha foi advertido ainda no primeiro tempo, após uma entrada forte em Mandaca. Jogadores do Juventude chegaram a pedir expulsão, mas o árbitro só deu amarelo. Já Aníbal recebeu cartão por uma falta na etapa final.

A tendência é que o veterano lateral seja substituído por Mayke. O ala, que se recuperou de lesão, entrou no segundo tempo do jogo contra o Juventude. Outra opção é o argentino Agustín Giay. Já a ausência de Aníbal Moreno abre um espaço para a disputa entre Zé Rafael e Fabinho - o primeiro é favorito para ficar com a vaga.

Em contrapartida, o técnico Abel Ferreira tem uma boa notícia para a próxima partida da equipe alviverde. O volante Gabriel Menino, que estava suspenso, volta a ficar à disposição.

O Palmeiras ganhou do Juventude. por 5 a 3, em Caxias do Sul, e encurtou a distância para o Botafogo, atual líder do Campeonato Brasileiro. O Verdão agora soma 60 pontos, só um atrás do time carioca.

O próximo compromisso do Palmeiras é um confronto direto no topo da tabela do Brasileirão. O Alviverde enfrenta o Fortaleza no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada da Série A.