Dirigentes do Flamengo criticam arbitragem após semifinal da Copa do Brasil

Dirigentes do Flamengo reclamaram bastante da arbitragem após o empate em 0 a 0 contra o Corinthians, neste domingo (20), na Neo Química Arena.

O que aconteceu

Mesmo com o resultado que garantiu a classificação do rubro-negro à final da Copa do Brasil, os dirigentes do Flamengo não pouparam a arbitragem.

Bruno Spindel, diretor-executivo do Flamengo, e Marcos Braz, vice-presidente de futebol, falaram após a partida. Os dirigentes não pouparam o VAR, operado na partida por Caio Max Augusto Vieira, e também criticaram o árbitro do jogo, Anderson Daronco.

"Era pra expulsar o Gustavo Henrique, no lance que ele segura o Arrascaeta. E foi pênalti!", disse Spindel na saída do vestiário ao fim da partida.

Todo jogo o VAR erra contra o Flamengo, todo jogo, é sempre assim. O critério para o Flamengo é diferente para os outros. Intervenção mínima para o Flamengo, e para os outros clubes não Bruno Spindel

Indagado se o Flamengo tomaria alguma atitude, Spindel disse que não há o que fazer. "Não tem o que fazer. A gente já fez mais de trinta oficios, reclama e não tem que o que fazer".

Spindel ainda afirma que a CBF deixa os árbitros "confortáveis" para, segundo ele, "errar o quanto quiser contra o Flamengo".

Já Marcos Braz afirma que vai à CBF reclamar da arbitragem. "Desde o começo do ano estamos indo à CBF, então acho que vamos mais uma vez", afirma. O dirigente reclama de um lance em que Gustavo Henrique deveria ter tomado cartão vermelho em vez de amarelo em uma falta em Arrascaeta.

Vamos lá tentar entender principalmente esse lance do Arrascaeta. Ele já estava em direção ao gol, e eu acho que o jogador deles fez a falta e deveria ter tomado o vermelho Marcos Braz

Marcos Braz ainda falou sobre uma informação de que o Flamengo teria presenteado Daronco com uma camisa antes da partida. "Falar sobre camisa é uma piada numa hora dessa. Não vi se alguém deu, ou não deu. Se deram, não adiantou nada, foi até pior. Deveríamos ter era tomado a camisa de volta", brincou o dirigente.