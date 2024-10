Corinthians terá mudanças e Flamengo conta com volta de trio para semi da Copa do Brasil; veja times

O Corinthians está definido para enfrentar o Flamengo, neste domingo, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. O técnico Ramón Díaz escalou Romero na vaga de Memphis Depay.

O atacante holandês, que marcou na vitória de 5 a 2 sobre o Athletico-PR, não pode entrar em campo pois não foi inscrito a tempo na competição. Assim, Romero volta aos titulares. Outras novidades são Gustavo Henrique, Charles e Talles Magno.

A escalação, portanto, tem: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Charles e Rodrigo Garro; Talles Magno, Romero e Yuri Alberto.

Além de Memphis, o Timão também não conta com: Ryan (rotura na base do quinto metatarso do pé esquerdo), Ruan Oliveira (cirurgia no joelho), Maycon (cirurgia no joelho) e Diego Palacios (cirurgia para correção de uma lesão na cartilagem).

Do outro lado, o Flamengo conta com os retornos de Gerson, Pulgar e De La Cruz. O trio ficou de fora da derrota de 2 a 0 para o Fluminense, na última quinta-feira.

O técnico Filipe Luis montou o time com: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O MENGÃO ESTÁ ESCALADO PARA ENFRENTAR O CORINTHIANS, PELA SEMIFINAL DA @copadobrasil! #VamosFlamengo #CORxFLA pic.twitter.com/aqXSl9StEW ? Flamengo (@Flamengo) October 20, 2024

Na ida, os cariocas venceram por 1 a 0, no Maracanã. Uma vitória de pelo menos dois gols de diferença no tempo normal garante a classificação ao Corinthians, enquanto o Flamengo precisa de apenas um simples empate para passar de fase. Um triunfo do Alvinegro pela diferença mínima levaria a eliminatória para as penalidades máximas.

A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo.