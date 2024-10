Com um a menos, Operário-PR segura empate diante do Paysandu pela Série B

O Operário-PR recebeu o Paysandu, neste domingo, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Estádio Germano Kruger, a partida terminou empatada em 1 a 1. Ruan Ribeiro abriu o placar para os visitantes e Maxwell deixou tudo igual.

Com o resultado, o Operário-PR vai aos 47 pontos, mas cai para a 9ª posição, podendo cair mais até o final da rodada. Por outro lado, o Paysandu permanece na 14ª colocação, com 37 tentos somados, apenas dois a mais que a Ponte Preta, primeiro time dentro da zona de rebaixamento e que ainda joga na rodada.

As duas equipes voltam a campo nesta quarta-feira, pela 33ª rodada da Série B. O Operário-PR recebe o América-MG, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Germano Kruger. Enquanto o Paysandu encara o Coritiba, às 19h30, no Estádio Leônidas Sodré de Castro.

O Paysandu abriu o placar logo no primeiro tempo. Paulinho Bóia conduziu pela ponta direita e cruzou na medida para Ruan Ribeiro, que antecipou a marcação e cabeceou para o fundo do gol, aos 15 minutos.

O empate do Operário-PR saiu apenas na segunda etapa. Depois de revisão no VAR, o árbitro anotou pênalti de Bryan Borges em Rodrigo. Maxwell foi o encarregado pela cobrança e deixou tudo igual no placar, aos 13 minutos.

Aos 27, William Machado recebeu cartão vermelho direto, após parar um contra-ataque do Paysandu com falta e deixou o Operário-PR com um homem a menos. O time da casa segurou a pressão nos minutos finais e garantiu um ponto.