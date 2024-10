Campinas vence o Goiás e estreia com vitória na Superliga masculina de vôlei

O Vôlei Renata Campinas não teve problemas para alcançar a primeira vitória na Superliga masculina de vôlei 2024/25. Na estreia deste domingo, o campeão paulista cumpriu o favoritismo e venceu o Saneago Goiás.

A partida no Ginásio do Taquaral foi definida com o placar de 3 sets a 0. O Campinas fechou o confronto com parciais de 25-20, 25-12 e 25-18.

Na Superliga, o Campinas busca manter a tradição de chegar aos playoffs, missão que cumpriu nas 15 edições do torneio. No ano passado, a equipe paulista foi à final, perdendo o título no jogo único para o Sesi Bauru.

O Campinas volta a jogar na Superliga no dia 29 de outubro, em casa, contra o Blumenau. O Goiás entra em quadra apenas no dia 2 de novembro contra a Associação Atlética Neurologia Ativa.