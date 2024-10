André Baran é campeão do BT400 no Rio de Janeiro e volta ao topo do ranking de beach tennis

André Baran está de volta ao topo do mundo. Ao bater Gabriele Gini e Gustavo Russo com parciais de 6/2, 6/1 na final do BT400 do Rio de Janeiro no último sábado, Baran e seu parceiro Michele Cappelletti confirmaram a volta à liderança do ranking internacional de beach tennis.

Depois de deixar escapar a liderança durante a disputa do Sand Series de São Paulo, Baran e Cappelletti tinham a oportunidade de voltar ao topo em caso de título no Rio. Com muito trabalho e foco nos objetivos, o brasileiro confirmou pela segunda vez na carreira seu nome no lugar mais alto do ranking da modalidade.

"A gente sabia que depois do nosso desempenho em São Paulo precisaríamos estar muito mais concentrados aqui no Rio se quiséssemos voltar à liderança do ranking. Graças a Deus estivemos no nosso melhor nível durante toda a competição, fizemos por merecer esse título e estou muito feliz em levar mais uma vez a bandeira do Brasil ao topo", disse o atleta do Praia Clube.