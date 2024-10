Treino aberto contagia elenco do Vasco e Vegetti adota grito de 'guerra'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Sugerido pela torcida, o treino aberto ocorrido na véspera da semifinal da Copa do Brasil deste sábado (19), contra o Atlético-MG, foi bem recebido pelos jogadores do Vasco. O elenco se contagiou com o apoio e Vegetti adotou até mesmo o grito de "guerra".

O que aconteceu

O pedido pelo treino aberto partiu das organizadas do clube. O presidente Pedrinho consultou a equipe e decidiu-se por aceitar a solicitação, que aconteceu antes da derrota por 3 a 0 para o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, ocorrida na última quarta-feira (16).

Havia um certo receio após o duro revés ocorrido em Campinas (SP). A torcida, porém, compareceu ao treino sem protestos e somente com músicas de apoio. Até mesmo jogadores que receberam vaias recentemente foram poupados. Foram cerca de dez mil vascaínos presentes.

O UOL apurou que a reação positiva da torcida contagiou o elenco. O apoio neste momento decisivo foi elogiado internamente.

Capitão do time, Vegetti resolveu adotar o grito de "guerra" da torcida. Durante a atividade, os vascaínos entoaram: "é guerra! Amanhã é guerra". O argentino gostou do cântico e resolveu postar a frase em suas redes sociais e em português.

Promessa de festa histórica

Clube e torcida investiram juntos mais de R$ 100 mil na festa para receber o time neste sábado. A promessa é de um recebimento "histórico".

Um mosaico 3D está sendo preparado e terá toques tecnológicos. Também serão distribuídas cinco mil cruzes de malta, bobinas, bandeirinhas de mão, faixas verticais, bolas brancas e mais.

O Atlético-MG venceu o jogo de ida, na Arena MRV (MG), por 2 a 1. Por isso, tem a vantagem do empate. Para o Vasco ficar com a vaga precisa vencer por dois gols de diferença ou por um para levar aos pênaltis.