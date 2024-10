Rayssa domina e vai à final do STU Rio com maior nota; Pâmela também avança

Rayssa Leal se impôs na pista da Praça Duó, na Barra da Tijuca, e avançou à final do skate street feminino no STU Pro Tour Rio de Janeiro. Pâmela Rosa e Isabelly Ávila também se classificaram para a decisão deste domingo (20).

O que aconteceu

Rayssa Leal registrou a melhor nota das semis e passou em primeiro da segunda bateria, com 83,86. Medalhista olímpica e líder do ranking mundial, ela fez uma segunda volta perfeita e ficou à frente da australiana Chloe Covell, que terminou na liderança na fase inicial.

Pâmela Rosa e Isabelly Ávia são as outras representantes brasileiras na disputa pelo título. Elas lideraram a terceira e última bateria, que foi disputada só por skatistas do Brasil. Ariadne Souza e Marina Gabriela ficaram fora da decisão.

A final será disputada neste domingo (20). Os horários ainda serão confirmados pela organização. Neste sábado (19), as semis começaram mais tarde devido à chuva, e as pistas precisaram ser secadas.

Já Maria Almeida e Giovana Dias foram eliminadas na primeira bateria. Maria ficou em terceiro, com 67,46 de nota, e Giovana terminou em último da bateria, com 46,55. A japonesa Miyu Ito e a espanhola Daniela Terol se classificaram para a final, com com 82,18 e 73,70, respectivamente.

Como foram as baterias

A primeira bateria não teve final feliz para as brasileiras. Giovana Dias não conseguiu ir bem nas suas tentativas e ficou em último, enquanto Maria ficou na briga até a última volta. A skatista de 17 anos chegou perto, melhorou sua nota no fim, mas ficou sem a vaga na final.

Muito tranquila, Rayssa não teve dificuldades e avançou em primeiro. Ela já começou com uma boa nota, apesar de ter caído na última manobra da primeira volta, e depois ainda melhorou sua pontuação. Travou mais um duelo particular com a amiga australiana, levando a melhor desta vez.

Bateria muito legal, somos amigas de muito tempo. Competir aqui no Brasil e com elas [adversárias] é algo que a gente não imaginava tão perto. Estou muito feliz, animal correr aqui no STU, com minha família, amigos. Agora é terminar de se divertir no resto do dia e amanhã tem final. Rayssa Leal, ao Sportv

A terceira e última bateria foi 100% brasileira. Pâmela Rosa avançou com folga e Marina Gabriela ficou em último, enquanto Isabelly Ávila desbancou Ariadne Souza ao acertar a última manobra da tentativa derradeira e ficou com a segunda vaga.