São Paulo x Corinthians: confira onde assistir ao jogo de volta da semifinal do Paulista sub-17

Um clássico Majestoso agita o Campeonato Paulista sub-17. O São Paulo recebe o Corinthians na manhã deste sábado, a partir das 10h40 (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia, no jogo de volta da semifinal do Estadual.

Onde assistir: O jogo terá transmissão do canal Futebol Paulista, no YouTube, e também da SPFC Play.

O primeiro confronto entre as equipes, na Fazendinha, teve vitória corintiana, de virada, por 2 a 1. O São Paulo abriu o placar com Gustavo no primeiro tempo, mas Luiz Fernando deixou tudo igual ainda nos acréscimos. Na etapa final, Gui Negão marcou para dar o triunfo ao Corinthians.

Dessa forma, por ter vencido o jogo de ida, o Timão tem a vantagem do empate no duelo deste sábado. Do outro lado, o Tricolor precisará ganhar por dois gols de diferença caso queira avançar às semifinais. Uma igualdade no agregado, por sua vez, leva a decisão do finalista para os pênaltis.

Arbitragem

Leonel Marcos Fialho da Silva apitará a partida, auxiliado por José Lucas Candido de Souza e Alexandre Nascimento da Silva.