Santos x RB Bragantino: onde assistir ao jogo das quartas de final do Paulistão sub-20

Neste sábado, Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20. A bola rola no gramado do CT Rei Pelé a partir das 15 horas (de Brasília).

O jogo terá transmissão do YouTube Paulistão.

Na ida, o Massa Bruta venceu o Peixe por 2 a 1. Ou seja, os Meninos da Vila precisam vencer por dois ou mais gols de diferença para avançarem. Triunfo por um tento de vantagem leva a decisão para os pênaltis. O Bragantino, por sua vez, precisa de apenas um empate.

"Sabemos que será uma partida difícil. Jogar fora de casa sempre é um desafio, principalmente contra uma equipe qualificada como o Santos, mas acreditamos no nosso trabalho. Temos a vantagem, mas precisamos jogar com inteligência para sair com a classificação. Vamos entrar com o mesmo espírito de luta para buscar a vaga na semi", disse Pedrinho, do Bragantino.