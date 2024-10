Santos vence Corinthians nos pênaltis e enfrentará o Palmeiras na final do Paulista sub-15

Na manhã deste sábado, o sub-15 do Santos garantiu vaga na grande final do Campeonato Paulista da categoria. O Peixe venceu o Corinthians nos pênaltis, por 5 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal. O duelo aconteceu no Parque São Jorge, em São Paulo.

Agora, o Santos terá pela frente o Palmeiras na final do Paulista sub-15. A decisão terá jogos de ida e volta, com o primeiro mando sendo do Peixe. A FPF (Federação Paulista de Futebol) ainda definirá datas e horários.

O Santos do técnico Cristiano Trosi entrou em campo com: Arthur do Vale; Lucas Camargo, Gabriel Neves, João Sá e Pablo Ferreira; Mateus Mendes, Davi Carvalho e Vinícius Rocha; Nadson, João Borges e Evandro. Já Tiago Barros, Maylon e Alexsander foram acionados no segundo tempo.

Foi o Alvinegro Praiano quem abriu o placar na Fazendinha. Nadson marcou um belo gol de falta logo aos 12 minutos do primeiro tempo. O Corinthians, por sua vez, deixou tudo igual aos 30 minutos da etapa final e levou a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, o goleiro santista brilhou. Arthur do Vale defendeu uma das cobranças corintianas e os jogadores do Santos converteram todos os pênaltis. Assim, o jogo terminou com classificação do Peixe pelo placar de 5 a 3.