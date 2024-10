Santos teve cinco capitães diferentes nos últimos 10 jogos da Série B

Apesar de estar na liderança, o Santos entrou na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro pressionado por melhores apresentações. Com a pressão externa, o elenco se uniu para dividir responsabilidades e confirmar o retorno à elite o quanto antes.

Não à toa, a faixa de capitão vem sendo compartilhada entre cinco jogadores nos últimos 10 compromissos. Gil, Diego Pituca, João Schmidt, Giuliano e Guilherme vem carregando a responsabilidade de vestir a braçadeira.

Antes, este posto era praticamente exclusivo do Pituca. Ele foi o capitão da equipe em todas as partidas até a 22ª rodada da Segunda Divisão. A partir de então, porém, começou um rodízio e o volante liderou a equipe em apenas mais dois jogos.

A primeira mudança foi no empate de 0 a 0 com o Amazonas, com Gil. Na ocasião, Pituca ficou no banco. Contudo, mesmo com o retorno do camisa 21 ao time titular, a braçadeira seguiu rodando. Diante da Ponte Preta, o escolhido foi Giuliano, que explicou.

"Carille optou por me dar a braçadeira para dividir responsabilidade. Antes foi o Gil, hoje eu. Todos podem representar a capitania do Santos. Faz parte do nosso trabalho", contou na época.

O meia também foi capitão diante do Novorizontino e Goiás. João Schmidt, por sua vez, carregou a faixa contra América-MG e Operário-PR. Guilherme, por fim, liderou o time nos embates com Botafogo-SP e Chapecoense.

Conforme a nova regra, o capitão é único jogador que pode fazer reclamações com a arbitragem durante uma partida. Qualquer outro atleta que falar com o árbitro será advertido com cartão amarelo.

O Santos volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Ceará, pela 33ª rodada da Série B. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 19 horas (de Brasília).

Veja os capitães do Santos nos últimos 10 jogos

Amazonas: Gil capitão/Pituca no banco

Ponte Preta: Giuliano capitão/Pituca titular

Brusque: Pituca capitão

América-MG: João Schmidt capitão/Pituca titular

Botafogo-SP: Guilherme capitão/Pituca titular

Novorizontino: Giuliano capitão/Pituca titular

Operário-PR: João Schmidt capitão/Pituca titular

Goiás: Giuliano capitão/Pituca titular

Mirassol: Pituca capitão

Chapecoense: Guilherme capitão/Pituca suspenso