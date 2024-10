Ricardo Oliveira sobre quase ir para time de Ronaldo: 'Pena que não deu'

Ídolo do Santos, o ex-atacante Ricardo Oliveira revelou que ficou perto de acertar com o Real Valladolid, da Espanha, clube que tinha Ronaldo Fenômeno como dono.

O que aconteceu

Ricardo e Ronaldo mantêm uma longa amizade, desde a época em quem atuaram juntos no Milan que fez o Fenômeno tentar contratar o companheiro. O caso ocorreu no início de 2018, logo após Ricardo chegar no Atlético-MG. Ele relembrou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (21) no canal do UOL Esporte no YouTube.

Ela (amizade) transcendeu o campo. O Ronaldo não foi só para mim um espelho, um grande ídolo pelo que ele fez dentro do campo. De fato, eu sempre deixei isso muito claro. Para mim, também é um grande exemplo como empresário, um homem de negócio, e isso eu também procuro modelar, eu acho que é um dos caras que realmente rompeu a barreira não só do campo, de ser o fenômeno do campo, mas um gestor, um cara que realmente triplicou, quadruplicou o seu patrimônio. Com meus 38 anos, ele queria me levar lá para o Real Valladolid, quando eu cheguei no Atlético Menino, pelo que eu estava fazendo no Galo. Foi bem legal, ele tinha acabado de pegar o time. Uma pena que não deu certo essa negociação, porque ele tinha acabado de chegar, estava bem. Mas é um cara que eu tenho muito carinho e respeito pela história dele Ricardo Oliveira, ao UOL.

