Raicca vê skate feminino evoluir: 'Quando comecei quase não tinha menina'

Primeira brasileira campeã mundial de skate park, Raicca Ventura enxerga uma evolução rápida da modalidade feminina no Brasil. Com apenas 17 anos, a paulista de São Caetano do Sul diz que quando começou haviam poucas meninas praticando o esporte.

Nossa, o skate feminino vem cada vez mais evoluindo. Quando comecei, não tinha quase nenhuma menina. E hoje em dia, caramba, quase só tem menina andando de skate, então eu fico muito feliz.

Apoio da família foi fundamental

Filha de um skatista e com um tio também com histórico na modalidade, Raicca acredita que o apoio da família foi fundamental para que ela se dedicasse ao skate, diferentemente do que ocorre com algumas meninas, que sofrem preconceito por praticar o esporte.

Se não fosse o apoio dos meus pais e da minha família eu não seria skatista e nem sei o que seria e onde estaria hoje. Queria agradecer a eles pra caramba, só estou aqui por causa deles. Meu pai, meu tio e minha mãe, que não é skatista, mas sempre me apoiou. Foram eles que me ajudaram a chegar até aqui. Agradeço muito. Sem eles eu não estaria aqui.

'Não esperava ser campeã em Roma'

A ficha de ter sido a primeira mulher brasileira a ser campeã mundial de park ainda está caindo. Sincera, Raicca Ventura revelou que não esperava alcançar o feito na competição que aconteceu em Roma (ITA) mês passado.

Eu não esperava ser campeã lá em Roma. Eu sei que tinha a capacidade de ser, só que não caía a ficha. Eu falei: 'não acredito que fui campeã aqui [risos]'. Fico muito feliz e espero que eu consiga inspirar outras meninas a também conseguirem alcançar tudo o que elas desejam e os sonham.

'Não estou sentindo a pressão'

O título também trouxe o peso de ser uma das favoritas no STU Pro Tour Rio, evento que acontece até este domingo (20) na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mesmo tão jovem, Raicca garante não estar sentindo a pressão.