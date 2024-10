Onde vai passar Vasco x Atlético-MG? Como assistir ao vivo com imagens

Vasco e Atlético-MG duelam hoje (19), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo? Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming) transmitem.

A partida de ida terminou com vitória do Atlético-MG por 2 a 1. Dessa forma, o Galo tem a vantagem do empate. Uma vitória simples dos cariocas leva o jogo para os pênaltis.

O Cruz-Maltino não vence há sete partidas e busca uma reação pela vaga. Na rodada anterior do Brasileirão, o Vasco foi derrotado pelo São Paulo.

O Galo está há quatro partidas sem perder e quer manter o momento. Na rodada anterior do Brasileirão, a equipe mineira empatou em 1 a 1 com Fortaleza.

Vasco x Atlético-MG -- Copa do Brasil