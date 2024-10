Nauhany Silva e Pedro Dietrich são campeões do Australian Open Junior Series South America

Pedro Dietrich e Nauhany Silva conquistaram, neste sábado, o título do Australian Open Junior Series South America, torneio com tenistas de até 16 anos do continente sul-americano, realizado na Rio Tennis Academy, no Rio de Janeiro, e se classificaram para a chave principal juvenil do Aberto da Austrália, que acontece em janeiro de 2025.

Nauhany, de apenas 14 anos e mais jovem a figurar no ranking mundial profissional, superou Pietra Rivoli no duelo de atletas companheiras da Rede Tênis Brasil por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 6/2. Este será o segundo Grand Slam que a tenista disputa. Ela foi campeã do Roland Garros Series, realizado em abril, em São Paulo, e disputou o Aberto da França, em Paris.

Na final masculina, a disputa foi muito apertada e emocionante, com o gaúcho de Porto Alegre, Pedro Dietrich, derrotando o atleta da casa, da Rio Tennis, o cuiabano Leonardo Storck, por 6/4, 5/7 e 6/4 em batalha de mais de três horas de duração.

Os dois atletas são companheiros de Seleção Brasileira, onde foram campeões do Sul-Americano em Lima, no Peru, em agosto, e irão defender o país na Copa Davis juvenil, o campeonato mundial até 16 anos, em novembro, em Antália, na Turquia.