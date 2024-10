Martinelli destaca trabalho psicológico após boa atuação em vitória do Fluminense

O Fluminense se manteve fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com a vitória no clássico contra o Flamengo. Os tricolores ganharam motivação extra para a reta final da Série A.

No triunfo do meio de semana, o volante Martinelli teve atuação destacada no Maracanã. O jogador falou sobre o trabalho psicológico para não se abater com as críticas.

"A gente sabe que vida de jogador é difícil, é pressão, é cobrança... Temos que ter a cabeça no lugar. Temos que fazer um trabalho psicológico muito forte, eu tenho feito, tem me ajudado bastante. Mas o futebol é isso, de altos e baixos, momentos bons e ruins. Acho que o trabalho tem que seguir. Temos que ser fortes mentalmente, não só fisicamente", disse.

O Fluminense volta a campo nesta terça-feira, contra o Athletico, no Maracanã. A partida foi adiada da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma nova vitória pode fazer os tricolores ficarem perto da primeira página da classificação.