Erika se emociona e Vic Albuquerque cita orgulho após título do Corinthians na Libertadores

O Corinthians venceu o Santa Fé por 2 a 0, neste sábado, em Assunção, no Paraguai, e se consagrou campeão da Libertadores feminina. Autora de um dos gols, a zagueira Erika se emocionou com o troféu e valorizou o projeto do Timão para o elenco feminino.

"É um trabalho que vem sendo bem feito, com a maior intensidade possível e com a vontade todas essas meninas, comissão técnica e diretoria. Isso é primordial para nossa modalidade e para o Corinthians. Que siga dessa forma. Sai comissão, entra outra, algumas jogadoras saem, mas a essência do Corinthians não pode faltar, a vontade de sempre querer. Ficamos felizes, mais um titulo para o nosso currículo", disse à TV Globo.

"Estou muito feliz. Foi aqui que eu me machuquei, aqui que eu retornei e eu fiz o gol do título. Precisávamos desse gol. Foi gostoso. Falei com minha mãe e ela disse que eu faria o gol do título e de cabeça. A comemoração foi para ela. Ela sabe das coisas. Mais uma superação", completou.

A atacante Vic Albuquerque, que abriu o placar no Defensores del Chaco, também destacou o seu orgulho por mais um título.

"O mais importante é o título ser repetido. Independente de quem faz o gol, nossa maior alegria é comemorar todas juntas. Fico muito orgulhosa. Me sinto honrada de representar essa camisa", finalizou.

As Brabas, chegaram ao quinto caneco da Libertadores. O clube paulista, maior vencedor do torneio continental, também triunfou em 2017, 2019, 2021 e 2023. O segundo com mais taças é o São José-SP, com três.

Esse é o terceiro título do Corinthians em 2024. Antes, a equipe do técnico Lucas Piccinato também conquistou a Supercopa do Brasil feminina e o Campeonato Brasileiro feminino.

O próximo compromisso do Timão está marcado para o dia 3 de novembro, contra o São Paulo, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Paulista. O mando é das tricolores.