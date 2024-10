Corinthians x Santa Fé: onde assistir à final da Libertadores feminina

O Corinthians encara o Independiente Santa Fé neste sábado, às 17 horas (de Brasília), pela grande decisão da Copa Libertadores feminina. O duelo será disputado no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai.

Onde assistir: o confronto será transmitido pelo SporTV, na grade fechada de televisão, e também por CazéTV, Meu Timão e Canal GOAT, todos no YouTube.

O Corinthians vem fazendo ótima campanha na Libertadores, com quatro vitórias e um empate. Nesse recorte, as Brabas marcaram 14 gols e sofreram apenas um.

O Timão se classificou na liderança do grupo A, com sete pontos, e depois passou por Libertad e Boca Juniors no mata-mata do torneio. A artilheira da equipe no torneio é a meia-atacante Gabi Zanotti, com cinco gols anotados. Foi da camisa 10 o tento que garantiu a classificação para a final da competição, diante do Boca.

Bom dia, Fiel! Amanhã é dia de final pela CONMEBOL Libertadora Feminina. VAMOS JUNTAS!

Tetracampeão e atual vencedor da Libertadores feminina, o Corinthians vai em busca de sua 5ª taça. Só nesta temporada, sob o comando de Lucas Piccinato, o time já conquistou a Supercopa e o Campeonato Brasileiro.

O Santa Fé, por sua vez, avançou no mata-mata após ficar em primeiro lugar no grupo C, com cinco pontos conquistados. Depois, as colombianas passaram por Alianza Lima e Independiente del Valle no mata-mata.

Os times vão reeditar a final da Copa Libertadores de 2021, quando o Corinthians levou a melhor por 2 a 0, com gols de Adriana e Gabi Portilho.