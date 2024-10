Corinthians x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo a Copa do Brasil

Corinthians e Flamengo decidem, neste domingo (20), quem avança à final da Copa do Brasil. A semifinal está marcada para as 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O jogo terá transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O confronto promete ter "clima hostil" na arena. No último mês, Corinthians e Flamengo protagonizaram diversos entraves dentro e fora de campo, principalmente pela troca de data da partida. Na última sexta-feira (18), o STJD puniu Yuri Alberto, Cacá e Carlos Alcaraz por uma confusão generalizada entre as equipes, em jogo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão chega embalado após a goleada sobre o Athletico-PR pelo Brasileirão. Porém, a equipe de Ramón Díaz não poderá contar com a estrela Memphis Depay, que marcou golaço de falta na partida da última quinta-feira (17). A boa notícia para o clube paulista é o retorno de Talles Magno, que atuou 20 minutos depois de se recuperar de uma lesão muscular.

Já o Fla vem de derrota para o rival Fluminense, mas contará com retornos importantes. O técnico Filipe Luís não pôde contar com Gerson, Pulgar e De La Cruz no Fla-Flu, que haviam retornado de suas seleções a menos de 48h. Arrascaeta e Plata, que ficaram no banco de reservas na última partida, estarão à disposição do treinador.

Provável escalação

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Corinthians: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Ryan, Raniele, André Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto (Héctor Hernández). Técnico: Ramón Díaz.

Corinthians x Flamengo - semifinal da Copa do Brasil

Data e hora: 20 de outubro, às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Transmissão: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video